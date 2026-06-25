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لحظه تاریخی برای نیمار (عکس)

لحظه تاریخی برای نیمار (عکس)
کد خبر : 1804082
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نیمار، ستاره برزیلی، در دیدار مقابل اسکاتلند در جام جهانی ۲۰۲۶ به میدان رفت و این اولین بازی او با تیم ملی از سال ۲۰۲۳ به شمار می‌رود.

به گزارش ایلنا، این بازیکن که به دلیل مصدومیت از ناحیه ساق پا نتوانسته بود در دو بازی ابتدایی برزیل در این مسابقات حضور یابد، در دقیقه ۷۶ به جای ماتئوس کونا وارد زمین شد. برزیل در آن زمان با نتیجه ۳-۰ از حریف خود پیش بود که گل‌های وینیسیوس در دقایق ۷ و ۴۵+۳ و گل ماتئوس کونا در دقیقه ۶۰ به ثمر رسیده بود.

نیمار که در این بازی به مدت حدود ۲۰ دقیقه به میدان رفت، با استقبال گرم تماشاگران در استادیوم هارد راک میامی مواجه شد. این بازیکن ۳۴ ساله که سابقه بازی در باشگاه‌های سانتوس، بارسلونا و پاری‌سن‌ژرمن را دارد، در چهارمین جام جهانی خود شرکت می‌کند و تا کنون در ۱۳ بازی قبلی خود در این رقابت‌ها ۸ گل به ثمر رسانده است.

آخرین باری که نیمار با تیم ملی برزیل به میدان رفته بود، به تاریخ ۱۸ اکتبر ۲۰۲۳ و در دیداری مقابل اروگوئه برمی‌گردد که در آن بازی دچار مصدومیت شد. حالا با بهبودی کامل، او به تیم ملی بازگشته و در انتظار ادامه رقابت‌هاست.

لحظه تاریخی برای نیمار (عکس)

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