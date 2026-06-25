مکزیک با اقتدار صدرنشین شد؛ آفریقای جنوبی نیز به مرحله حذفی رسید
گروه اول جام جهانی امروز به پایان رسید.
به گزارش ایلنا، با پایان رقابتهای گروه A جام جهانی ۲۰۲۶، تیم ملی مکزیک با عملکردی درخشان و کسب سه پیروزی متوالی، با ۹ امتیاز مقتدرانه در صدر جدول ایستاد و بهعنوان تیم نخست راهی مرحله یکهشتم نهایی شد.
در دیگر سوی جدول، آفریقای جنوبی با کسب ۴ امتیاز و تفاضل گل بهتر نسبت به کره جنوبی، موفق شد عنوان تیم دوم گروه را از آن خود کند و جواز حضور در مرحله حذفی را به دست آورد.
تیم ملی کره جنوبی با وجود کسب ۳ امتیاز، در رتبه سوم قرار گرفت و از صعود بازماند. جمهوری چک نیز با تنها یک امتیاز، قعرنشین گروه A شد و خیلی زود با جام جهانی خداحافظی کرد.
ردهبندی نهایی گروه A جام جهانی ۲۰۲۶
مکزیک | ۹ امتیاز | ۳ بازی | ۳ برد | تفاضل گل +۵
آفریقای جنوبی | ۴ امتیاز | ۳ بازی | ۱ برد | ۱ مساوی | ۱ شکست | تفاضل گل -۱
کره جنوبی | ۳ امتیاز | ۳ بازی | ۱ برد | ۲ شکست | تفاضل گل -۱
جمهوری چک | ۱ امتیاز | ۳ بازی | ۱ مساوی | ۲ شکست | تفاضل گل -۳
مکزیک در مرحله یکهشتم نهایی بهعنوان صدرنشین گروه A به مصاف یکی از تیمهای سوم برتر خواهد رفت، در حالی که آفریقای جنوبی بهعنوان تیم دوم این گروه، برابر کانادا صفآرایی میکند.