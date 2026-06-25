آفریقای جنوبی 1 - 0 کره جنوبی ؛ تاریخسازی بافانا بافانا با صعود از مرحله گروهی
تیم ملی آفریقای جنوبی با شکست کرهجنوبی شگفتیساز شد و به مرحله حذفی جام جهانی 2026 صعود کرد.
به گزارش ایلنا، تیمهای ملی فوتبال آفریقای جنوبی و کرهجنوبی در دور سوم رقابتهای گروه A جام جهانی 2026، از ساعت 04:30 بامداد امروز (پنجشنبه) در ورزشگاه «بیبیویای» مونتری به مصاف یکدیگر رفتند که این دیدار با برتری یک بر صفر آفریقای جنوبی به پایان رسید.
«تاپلو ماسکو» در دقیقه 63 تنها گل این مسابقه را به ثمر رساند تا آفریقای جنوبی با کسب سه امتیاز این دیدار، معادلات گروه A را به طور کامل برهم بزند. نتیجهای که باعث شد «بافانا بافانا» با 4 امتیاز در جایگاه دوم گروه قرار بگیرد و برای نخستین بار در چهارمین حضور خود در جام جهانی، راهی مرحله حذفی شود.
این در حالی است که آفریقای جنوبی پیش از آغاز دور سوم مرحله گروهی با تنها یک امتیاز در قعر جدول قرار داشت، اما با پیروزی مقابل کرهجنوبی و شکست جمهوری چک برابر مکزیک، صعودی شگفتانگیز به مرحله حذفی را رقم زد.
در دیگر دیدار این گروه، مکزیک با نتیجه 3 بر صفر جمهوری چک را شکست داد و با کسب 9 امتیاز مقتدرانه در صدر جدول ایستاد. کرهجنوبی نیز با 3 امتیاز در جایگاه سوم قرار گرفت و برای صعود به عنوان یکی از بهترین تیمهای سوم، منتظر نتایج سایر گروهها خواهد ماند. جمهوری چک نیز با یک امتیاز از دور رقابتها کنار رفت.
قضاوت این دیدار بر عهده فاکوندو تیو، داور آرژانتینی، بود که به آبوبکر مودیبا از آفریقای جنوبی و چو گو-سونگ از کرهجنوبی کارت زرد نشان داد.
نتایج کلی مسابقات گروه A به شرح زیر است:
دور اول
مکزیک 2 - آفریقای جنوبی صفر
کرهجنوبی 2 - جمهوری چک یک
دور دوم
جمهوری چک یک - آفریقای جنوبی یک
مکزیک یک - کرهجنوبی صفر
دور سوم
جمهوری چک صفر - مکزیک 3
آفریقای جنوبی یک - کرهجنوبی صفر