جمهوری چک 0 - 3 مکزیک ؛ صعود قاطعانه میزبان
تیم ملی فوتبال مکزیک با برتری مقابل جمهوری چک،با کسب حداکثر امتیازها راهی مرحله یکشانزدهم جام جهانی شد.
به گزارش ایلنا، در ادامه دور سوم از مرحله گروهی رقابتهای جام جهانی 2026، تیمهای ملی فوتبال جمهوری چک و مکزیک از ساعت 4:30 امروز (پنجشنبه) در گروه C در ورزشگاه آزتکا به مصاف هم رفتند که این دیدار با نتیجه 3 بر صفر به سود مکزیک به پایان رسید. متئو چاوز (5)، جولیان کوئینونز (62) و آلوارو فیدالگو (4+90) زننده گلهای مکزیک بودند.
مکزیک که پیش از این با 6 امتیاز صعودش به مرحله یک شانزدهم نهایی را قطعی کرده بود، 9 امتیازی شد و در رده نخست قرار گرفت. جمهوری چک هم با یک امتیاز در انتهای جدول ایستاد.
در دیگر دیدار همزمان هم، کرهجنوبی برابر آفریقای جنوبی با نتیجه یک بر صفر شکست خورد تا آفریقای جنوبی با 4 امتیاز در رده دوم قرار بگیرد و راهی مرحله بعدی شود. کره هم با 3 امتیاز باید منتظر نتایج سایر مسابقات دور سوم باشد تا بلکه به عنوان یکی از بهترین تیمهای سوم گروهها به مرحله بعد برود.
نتایج کلی مسابقات گروه A به شرح زیر است:
دور اول
مکزیک 2 - آفریقای جنوبی صفر
کرهجنوبی 2 - جمهوری چک یک
دور دوم
جمهوری چک یک - آفریقای جنوبی یک
مکزیک یک - کرهجنوبی صفر
دور سوم
جمهوری چک صفر - مکزیک 3
آفریقای جنوبی یک - کرهجنوبی صفر