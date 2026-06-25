ادامه جنجالها با کارت قرمز بابت پوشاندن دهان
سرمربی تیم ملی پاراگوئه به حواشی مربوط به کارت قرمز تاریخی میگل آلمیرون واکنش نشان داد و خواستار برقراری عدالت در تصمیمات داوری شد.
به گزارش ایلنا، گاستو آلفارو در کنفرانس خبری پیش از بازی تیمش مقابل استرالیا، به موضوع کارت قرمز میگل آلمیرون که به دلیل پوشاندن دهانش در حین صحبت با یکی از بازیکنان ترکیه دریافت کرده بود، اشاره کرد و گفت: «این موضوع گذشته و ما آن را پذیرفتهایم. خوشبختانه او فقط یک جلسه محروم شد و امیدوارم در ادامه مسابقات بتوانیم از او استفاده کنیم.»
آلفارو همچنین با تأکید بر اینکه نمیخواهد در حواشی داوری دخالت کند، تصریح کرد: «ما نمیخواهیم در هیچگونه جنجالی دخالت کنیم. من قاضی نیستم که قضاوت کنم آیا این تصمیم درست بوده یا نه. تنها چیزی که میخواهم و همیشه خواستهام، برقراری شرایط برابر برای همه تیمهاست.»
این اظهارات پس از آن مطرح شد که در بازی اخیر انگلستان و غنا، داور تصمیم به عدم اخراج جود بلینگهام گرفت، در حالی که او در حال پوشاندن دهانش با دستش بود.