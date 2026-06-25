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حریفان احتمالی برزیل در مرحله بعدی جام جهانی

حریفان احتمالی برزیل در مرحله بعدی جام جهانی
کد خبر : 1804076
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برزیل با پیروزی برابر اسکاتلند در مرحله گروهی، به عنوان تیم اول گروه C به مرحله دوم صعود کرد. حالا این تیم باید منتظر مشخص شدن حریف خود در مرحله بعد باشد.

به گزارش ایلنا، برزیل با این پیروزی، در انتظار حریف خود از گروه F است که شامل ژاپن، سوئد، هلند و تونس می‌شود. بازی‌های این گروه امروز ساعت ۲۰ به وقت محلی برگزار می‌شود و بر اساس نتایج این دیدارها، حریف برزیل مشخص خواهد شد.

در حال حاضر هلند با ۴ امتیاز در صدر گروه F قرار دارد و ژاپن نیز با همین امتیاز در رده دوم است، اما به دلیل تفاضل گل کمتر در جایگاه پایین‌تری قرار دارد. سوئد با ۳ امتیاز در رده سوم و تونس که از دور رقابت‌ها حذف شده، در انتهای جدول است.

سناریوهای مختلفی برای تعیین حریف برزیل وجود دارد. اگر هلند تونس را شکست دهد، در صورتی که ژاپن نتواند سوئد را شکست دهد، هلند به عنوان صدرنشین گروه باقی می‌ماند. اگر هلند در برابر تونس به تساوی برسد یا شکست بخورد، نتیجه بازی ژاپن و سوئد تعیین‌کننده خواهد بود.

ژاپن در این جام جهانی عملکرد خوبی داشته و در بازی ابتدایی خود هلند را غافلگیر کرد و به تساوی ۲-۲ رسید. این تیم با استفاده از بازیکنان تهاجمی و استراتژی‌های هجومی، به دنبال ایجاد موقعیت‌های گلزنی است.

سوئد نیز با نوساناتی در عملکرد خود روبروست و در حالی که در بازی اول تونس را با نتیجه ۵-۱ شکست داد، در بازی دوم با همین نتیجه به هلند باخت. این تیم به رغم داشتن مهاجمان توانمند، در خط دفاعی دچار مشکلاتی است که می‌تواند برای برزیل فرصت‌ساز باشد.

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