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برزیل برای دوازدهمین بار صدرنشین صعود کرد

برزیل برای دوازدهمین بار صدرنشین صعود کرد
کد خبر : 1804074
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برزیل با پیروزی قاطع در آخرین بازی گروهی خود، برای دوازدهمین بار متوالی به عنوان صدرنشین گروه به مرحله حذفی جام جهانی صعود کرد. این تیم با نمایش قدرتمند خود در برابر اسکاتلند، توانست جایگاه خود را تثبیت کند.

به گزارش ایلنا، تیم ملی برزیل در دیدار روز چهارشنبه خود موفق شد با نتیجه ۳ بر ۰ اسکاتلند را شکست دهد. در دیگر بازی این گروه، مراکش با نتیجه ۴ بر ۲ هایتی را مغلوب کرد. برزیل با کسب ۷ امتیاز و تفاضل گل مثبت ۶ به عنوان صدرنشین گروه C به مرحله بعدی صعود کرد. مراکش نیز با همان تعداد امتیاز و تفاضل گل مثبت ۳ در جایگاه دوم قرار گرفت. اسکاتلند با ۳ امتیاز در رده سوم ایستاد و باید منتظر نتایج دیگر گروه‌ها باشد تا مشخص شود آیا به مرحله بعدی صعود خواهد کرد یا خیر.

در ۱۱ دوره گذشته، برزیل در ۵ دوره به طور کامل از مرحله گروهی صعود کرده است. آخرین بار در جام جهانی گذشته که در قطر برگزار شد، برزیل به عنوان صدرنشین گروه خود شناخته شد، اما در آخرین بازی مرحله گروهی با نتیجه ۱ بر ۰ مقابل کامرون شکست خورد.

برزیل برای دوازدهمین بار صدرنشین صعود کرد

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