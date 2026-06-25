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جام جهانی ۲۰۲۶؛

مراکش 4 - 2 هائیتی ؛ صعود به یک شانزدهم با طعم کامبک

مراکش 4 - 2 هائیتی ؛ صعود به یک شانزدهم با طعم کامبک
کد خبر : 1804065
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تیم فوتبال مراکش با شکست هائیتی، جواز صعود به مرحله یک شانزدهم نهایی جام جهانی را کسب کرد.

به گزارش ایلنا، تیم‌های ملی فوتبال مراکش و هائیتی در سومین و آخرین بازی گروه C جام جهانی 2026، در ورزشگاه فیلادلفیا مقابل هم قرار گرفتند که مراکش با نتیجه 4 بر 2 به برتری دست یافت.

هائیتی که نخستین حضورش در جام جهانی را تجربه می‌کند، دقیقه 10 روی گل به خودی یاسین بونو دروازه‌بان مراکش به گل رسید. مقاومت هائیتی تا دقیقه 39 جواب داد و اشرف حکیمی بازیکن سرشناس پاری‌سن‌ژرمن گل تساوی را به ثمر رساند. این پایان کار در نیمه اول نبود، ویلسون ایزیدور بازیکن هائیتی با یک شوت دقیقه 43 دروازه مراکش را برای دومین بار باز کرد.

دو دقیقه بعد (دقیقه 45)، اسماعیل صیباری گل تساوی را وارد دروازه هائیتی کرد تا خودش را در این رقابت‌ها سه گله کند. 

در نیمه دوم، دو تیم محتاط‌تر بازی کردند تا کمتر دچار اشتباه شوند، اما دقیقه 78، سوفیان رحیمی بازیکن مراکش در محوطه جریمه با چرخش عالی موفق به گلزنی شد. دقیقه 87، جسیم یاسین مراکش را به گل چهارم رساند. این نتیجه تا پایان باقی ماند تا مراکش با کسب 7 امتیاز به عنوان تیم دوم به مرحله یک شانزدهم نهایی صعود کند. 

برزیل که در بازی همزمان اسکاتلند را با 3 گل شکست داده بود، با 7 امتیاز و تفاضل گل بهتر صدرنشین شد. اسکاتلند با 3 امتیاز در رده سوم ایستاد و برای صعود به عنوان تیم سوم باید منتظر نتایج گروه‌های دیگر بماند. هائیتی هم بدون امتیاز با این رقابت‌ها خداحافظی کرد.

دوکنز نازون، مهاجم هائیتی که در استقلال بازی می‌کند، طبق گزارش فیفا به دلیل مصدومیت همسترینگ در دو بازی اول هائیتی به میدان نرفت و دیدار با مراکش از دقیقه 67 وارد زمین شد و تنها کارت زرد بازی را هم دریافت کرد!

نتایج کلی بازی‌های گروه C‌ را در زیر مشاهده می‌کنید:

دور اول

برزیل یک - مراکش یک

هائیتی صفر - اسکاتلند یک

دور دوم

اسکاتلند صفر - مراکش یک

برزیل 3 - هائیتی صفر

دور سوم

مراکش 4 - هائیتی 2

برزیل 3 - اسکاتلند صفر

 

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