اسکاتلند 0 - 3 برزیل ؛ جشن صعود سلسائو در شب بازگشت نیمار و دبل وینیسیوس

به گزارش ایلنا، تیم‌های ملی فوتبال اسکاتلند و برزیل در آخرین دیدار خود از گروه C جام جهانی 2026، از ساعت 01:30 بامداد امروز (پنجشنبه) در ورزشگاه «هارد راک» میامی به مصاف یکدیگر رفتند که این مسابقه با برتری 3 بر صفر سلسائو به پایان رسید.

شاگردان کارلو آنچلوتی خیلی زود به گل نخست دست یافتند. در دقیقه 7، روی اشتباه اسکات مک‌کنا، مدافع اسکاتلند، و توپ‌ربایی بازیکنان برزیل، رایان توپ را در اختیار وینیسیوس جونیور قرار داد تا ستاره رئال مادرید پس از عبور از آنگوس گان، دروازه‌بان اسکاتلند، گل نخست بازی را به ثمر برساند.

وینیسیوس در دقیقه 22 برای دومین بار دروازه اسکاتلند را باز کرد، اما سزار آرتورو راموس، داور مکزیکی مسابقه، پس از بازبینی صحنه توسط کمک‌داور ویدئویی (VAR)، این گل را مردود اعلام کرد تا نتیجه همچنان یک بر صفر به سود برزیل باقی بماند.

این پایان کار در نیمه نخست نبود و وینیسیوس در سومین دقیقه وقت‌های تلف‌شده نیمه اول، روی پاس برونو گیمارش بار دیگر گلزنی کرد تا ضمن ثبت دبل، چهارمین گل خود در جام جهانی 2026 را نیز به ثمر برساند.

در نیمه دوم، اسکاتلند برای جبران نتیجه تلاش کرد، اما در دقیقه 60 متئوس کونیا روی پاس برونو گیمارش گل سوم برزیل را به ثمر رساند تا مهاجم منچستریونایتد نیز شمار گل‌های خود در این رقابت‌ها را به سه برساند.

در دقیقه 76 این مسابقه نیز نیمار جونیور، ستاره تیم ملی برزیل، پس از پشت سر گذاشتن مصدومیت و 981 روز دوری از تیم ملی، وارد زمین شد و مورد استقبال پرشور هواداران قرار گرفت.

در نهایت این دیدار با برتری 3 بر صفر برزیل به پایان رسید تا سلسائو با 7 امتیاز و به لطف تفاضل گل بهتر، به عنوان صدرنشین گروه C راهی مرحله یک‌شانزدهم نهایی شود. مراکش نیز با پیروزی 4 بر 2 در دیدار همزمان، 7 امتیازی شد اما به دلیل تفاضل گل کمتر در جایگاه دوم قرار گرفت.

اسکاتلند نیز با 3 امتیاز در رتبه سوم ایستاد و برای صعود به عنوان یکی از بهترین تیم‌های سوم، چشم‌انتظار نتایج سایر گروه‌ها خواهد بود. هائیتی نیز بدون کسب امتیاز از دور رقابت‌ها کنار رفت.

قضاوت این دیدار را سزار آرتورو راموس بر عهده داشت که به دنیلو و فابینیو از برزیل و رایان کریستی از اسکاتلند کارت زرد نشان داد.

از نکات جالب این مسابقه، حضور پرشمار ستاره‌ها و اسطوره‌های فوتبال جهان در ورزشگاه هارد راک میامی بود. جیانی اینفانتینو، رئیس فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا)، به همراه رونالدو، رونالدینیو، کاکا، روبرتو کارلوس، کافو، ببتو، ژولیو سزار، آرسن ونگر، هریستو استویچکوف، کریستین کارمبو، سانتیاگو سولاری و په‌په از نزدیک تماشاگر این دیدار بودند.

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