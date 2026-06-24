خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نیمار به رکورد پله در تعداد بازی‌های جام جهانی رسید

نیمار به رکورد پله در تعداد بازی‌های جام جهانی رسید
کد خبر : 1804062
لینک کوتاه کپی شد.

نیمار در بازی برابر اسکاتلند به میدان رفت و با این حضور، تعداد بازی‌های خود در جام جهانی را به ۱۴ رساند و با پله برابر شد. این بازیکن به جمع هفت بازیکن برتر تاریخ تیم ملی برزیل پیوست.

به گزارش ایلنا، ستاره برزیلی در بازی روز چهارشنبه در مرحله گروهی جام جهانی، در نیمه دوم به زمین آمد و با این عملکرد، به رکورد پله رسید. او اکنون در کنار بازیکنانی چون گیلمار و لئون، ۱۴ بازی در جام جهانی انجام داده است. رکورددار این آمار، کافو با ۲۰ بازی است.

نیمار پس از یک دوره طولانی مصدومیت و مشکلات جسمی، پس از ۹۸۱ روز دوباره پیراهن تیم ملی برزیل را به تن کرد. آخرین بازی او برای تیم ملی در تاریخ ۱۷ مهر ۱۴۰۲ بود که در آن دیدار برابر اروگوئه، دچار آسیب‌دیدگی شد و بیش از یک سال از میادین دور بود.

این بازیکن در طول دوران حضورش در تیم ملی، با ۷۹ گل، به عنوان بهترین گلزن تاریخ برزیل شناخته می‌شود و تا کنون ۱۲۸ بازی برای این تیم انجام داده است. این چهارمین جام جهانی اوست که پیش از این در سال‌های ۲۰۱۴، ۲۰۱۸ و ۲۰۲۲ نیز حضور داشته است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی