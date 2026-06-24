به گزارش ایلنا، ستاره برزیلی در بازی روز چهارشنبه در مرحله گروهی جام جهانی، در نیمه دوم به زمین آمد و با این عملکرد، به رکورد پله رسید. او اکنون در کنار بازیکنانی چون گیلمار و لئون، ۱۴ بازی در جام جهانی انجام داده است. رکورددار این آمار، کافو با ۲۰ بازی است.

نیمار پس از یک دوره طولانی مصدومیت و مشکلات جسمی، پس از ۹۸۱ روز دوباره پیراهن تیم ملی برزیل را به تن کرد. آخرین بازی او برای تیم ملی در تاریخ ۱۷ مهر ۱۴۰۲ بود که در آن دیدار برابر اروگوئه، دچار آسیب‌دیدگی شد و بیش از یک سال از میادین دور بود.

این بازیکن در طول دوران حضورش در تیم ملی، با ۷۹ گل، به عنوان بهترین گلزن تاریخ برزیل شناخته می‌شود و تا کنون ۱۲۸ بازی برای این تیم انجام داده است. این چهارمین جام جهانی اوست که پیش از این در سال‌های ۲۰۱۴، ۲۰۱۸ و ۲۰۲۲ نیز حضور داشته است.

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