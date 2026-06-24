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همه در انتظار اولین نمایش نیمار در دقایق پایانی برابر اسکاتلند

همه در انتظار اولین نمایش نیمار در دقایق پایانی برابر اسکاتلند
کد خبر : 1804060
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نیمار، ستاره برزیلی که در دو بازی ابتدایی تیم ملی کشورش غایب بود، به نظر می‌رسد در آستانه بازگشت به میادین و آغاز جام جهانی خود در دیدار با اسکاتلند باشد.

به گزارش ایلنا، شماره ۱۰ برزیل که به تازگی از مصدومیت خود بهبود یافته، قرار است در بازی سوم گروهی برزیل که چهارشنبه شب در میامی برگزار می‌شود، به میدان برود. با این حال، مربی تیم، کارلو آنچلوتی، قصد دارد از او به صورت محدود استفاده کند و احتمالاً نیمار را در دقایق پایانی به زمین بفرستد تا به تدریج به شرایط بازی برگردد.

برزیل برای کسب پیروزی و تضمین جایگاه اول گروه C به حضور نیمار نیاز دارد. او که در روزهای اخیر هیچ گونه دردی احساس نکرده و به خوبی تمرین کرده، به تیم انرژی مضاعفی بخشیده است. بازگشت او به تمرینات گروهی، روحیه هم‌تیمی‌هایش را نیز افزایش داده و او به عنوان یک الگو و منبع الهام برای بسیاری از بازیکنان شناخته می‌شود.

نیمار با توانایی‌های فنی بالای خود می‌تواند در نقش‌های مختلفی در زمین بازی کند و آنچلوتی به دنبال ایجاد تعادل در تیم برای ادامه مسابقات است. بازیکنان تیم ملی برزیل به شدت از بازگشت او خوشحال هستند و امیدوارند که او در بازی‌های آینده، به ویژه در مرحله یک‌هشتم نهایی، نقش تعیین‌کننده‌ای ایفا کند.

در این جام جهانی که ستاره‌هایی چون لیونل مسی و کیلیان امباپه درخشیده‌اند، برزیل امیدوار است تا نیمار نیز بتواند با نمایش‌های خیره‌کننده‌اش، نام خود را در تاریخ این رقابت‌ها ثبت کند.

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