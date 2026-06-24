عجیبترین بازیکن جام جهانی: حضور از دسته پنجم در تیم ملی!
دروازهبان هائیتی، جوزو دوورژه، که در دسته پنجم فوتبال آلمان بازی میکند، به عنوان بازیکن این دسته در جام جهانی حضور دارد. او در آستانه دیدار با مراکش، از تجربههایش در این رقابت بزرگ و تفاوتهای آن با دنیای نیمهحرفهای میگوید.
به گزارش ایلنا، دوورژه که ۲۶ سال دارد، در مورد سفرش به آلمان و چالشهایش در این کشور صحبت کرد. او در ابتدا به دسته ششم فوتبال آلمان پیوست و در سال اول موفق به صعود به دسته پنجم شد. او همچنین به این نکته اشاره کرد که در حالی که بازیکنان دسته پنجم معمولاً به تیم ملی دعوت نمیشوند، او به دلیل حضور در تیم ملی هائیتی، چندین بازی را از دست داده است.
دوورژه در مورد تجربهاش از دیدار با برزیل گفت: «در زمان گرم کردن، وقتی ادرسون را دیدم، قلبم تندتر زد. او دروازهبان مورد علاقهام است و بعد از بازی با من بسیار مهربان بود.» او همچنین به تفاوتهای بزرگ بین بازی در دسته پنجم و جام جهانی اشاره کرد و گفت: «در یک ماه، از ۲۰۰ تماشاگر به استادیومهای ۷۰ هزار نفری رسیدم.»
او در ادامه به احساسش هنگام شنیدن سرود ملی هائیتی در جام جهانی اشاره کرد و گفت: «این یکی از بهترین خاطراتم بود. دیدن هواداران هائیتی در استادیوم و شنیدن سرود ملی در چنین مقیاسی واقعاً شگفتانگیز بود.»
دوورژه همچنین به امکانات و شرایط تمرینی در جام جهانی اشاره کرد و گفت: «زمینهای بازی بسیار عالی هستند و این تفاوت بزرگی با شرایطی است که در باشگاه خود دارم. من به زودی باید به فکر آیندهام باشم، زیرا دروازهبان اصلی تیم ملی پس از این تورنمنت بازنشسته میشود.»