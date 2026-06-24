خانزاده ستاره ایران برابر فرانسه شد

به گزارش ایلنا، تیم ملی والیبال ایران در نخستین دیدار خود از هفته دوم رقابت‌های لیگ ملت‌های ۲۰۲۶ مقابل فرانسه، میزبان این مرحله، نمایشی قابل قبول ارائه داد اما در نهایت با نتیجه سه بر دو مغلوب حریف قدرتمند خود شد.

هفته دوم لیگ ملت‌های والیبال از سوم تا هفتم تیرماه به میزبانی شهرهای اورلئان فرانسه، گدانسک لهستان و لوبلیانا اسلوونی برگزار می‌شود و ملی‌پوشان ایران در آغاز این هفته از رقابت‌ها به مصاف فرانسه رفتند.

در این مسابقه پوریا حسین‌خانزاده با ثبت ۲۰ پوئن، بهترین امتیازآور تیم ایران لقب گرفت و نقش مهمی در رقابت نزدیک دو تیم ایفا کرد. در سوی مقابل نیز ماتیس انو با کسب ۲۴ امتیاز، عنوان امتیازآورترین بازیکن مسابقه را از آن خود کرد.

ملی‌پوشان ایران در مجموع پنج ست این دیدار ۱۰۸ امتیاز به دست آوردند که ۶۴ امتیاز آن از حملات، ۳ امتیاز از دفاع روی تور، ۴ امتیاز از سرویس و ۳۷ امتیاز نیز از اشتباهات بازیکنان فرانسه حاصل شد.

فرانسه نیز در مجموع ۱۱۴ امتیاز کسب کرد که شامل ۶۹ امتیاز در حمله، ۱۴ امتیاز دفاعی، ۴ امتیاز سرویس و ۲۷ امتیاز از اشتباهات بازیکنان ایران بود.

با وجود شکست برابر قهرمان المپیک، عملکرد ایران در این مسابقه نشانه‌های امیدوارکننده‌ای از پیشرفت فنی تیم ملی در ادامه رقابت‌های لیگ ملت‌های ۲۰۲۶ به نمایش گذاشت.

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