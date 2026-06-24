به گزارش ایلنا، تیم‌های ملی والیبال ایران و فرانسه بامداد چهارشنبه در آغاز رقابت‌های هفته دوم لیگ ملت‌های والیبال ۲۰۲۶ در شهر اورلئان به مصاف یکدیگر رفتند؛ دیداری که با پیروزی ۳ بر ۲ میزبان به پایان رسید.

شاگردان روبرتو پیاتزا که هفته نخست مسابقات را با یک برد مقابل آرژانتین و سه شکست برابر برزیل، بلغارستان و بلژیک پشت سر گذاشته بودند، برابر یکی از مدعیان اصلی قهرمانی عملکردی فراتر از انتظار ارائه کردند و تا آستانه خلق یک شگفتی بزرگ پیش رفتند.

ملی‌پوشان ایران در ست دوم با نتیجه ۲۵ بر ۲۳ و در ست چهارم با حساب ۲۶ بر ۲۴ به برتری رسیدند تا بازی را به ست سرنوشت‌ساز پنجم بکشانند. با این حال، فرانسوی‌ها در ست‌های اول و سوم با نتایج مشابه ۲۵ بر ۲۱ پیروز شدند و در ست پایانی نیز در رقابتی نزدیک با نتیجه ۱۷ بر ۱۵ به برتری رسیدند.

تیم جوان ایران در این مسابقه بارها میزبان پرافتخار خود را تحت فشار قرار داد و نشان داد روند رو به رشد شاگردان پیاتزا ادامه دارد، هرچند در نهایت تجربه و تمرکز بیشتر فرانسوی‌ها در امتیازات پایانی، نتیجه مسابقه را به سود میزبان رقم زد.

ایران با وجود این شکست، یکی از بهترین نمایش‌های خود در لیگ ملت‌های ۲۰۲۶ را به ثبت رساند و امیدواری‌ها برای ادامه رقابت‌ها را افزایش داد.

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