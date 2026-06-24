بوسنی 3 _ 1 قطر؛ برد ۳ گله هم برای صعود کافی نبود
تیم ملی بوسنی و هرزگوین با پیروزی ۳ بر یک مقابل قطر به کار خود در مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ پایان داد، اما این برد برای صعود شاگردان سرگئی باربارز کافی نبود و کانادا به لطف تفاضل گل بهتر راهی مرحله حذفی شد.
به گزارش ایلنا، تیم ملی بوسنی و هرزگوین در آخرین دیدار خود از مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ موفق شد با نتیجه ۳ بر یک قطر را شکست دهد، اما با وجود کسب سه امتیاز، از صعود به مرحله یکشانزدهم نهایی بازماند.
بازی در شرایطی آغاز شد که هر دو تیم برای حفظ امیدهای خود به نتیجهای مطلوب نیاز داشتند. بوسنی در دقیقه ۲۹ به گل نخست رسید؛ جایی که کریم آلایبگویچ پس از یک حرکت انفرادی تماشایی و عبور از چند مدافع، با ضربهای دقیق دروازه قطر را باز کرد.
فشار بوسنی ادامه داشت و تنها چند دقیقه بعد ارسال ادین ژکو پس از برخورد به سلطان البریک، مدافع قطر، وارد دروازه شد تا اختلاف به دو گل افزایش یابد.
قطریها پیش از پایان نیمه نخست یکی از گلهای خورده را جبران کردند. در دقیقه ۴۲ ادمیلسون جونیور توپ را در محوطه جریمه برای حسن الهیدوس مهیا کرد و کاپیتان عنابیها با ضربهای دقیق دروازه بوسنی را گشود.
در نیمه دوم بازی متعادلتر دنبال شد، اما بوسنی در دقیقه ۸۰ تیر خلاص را شلیک کرد. پس از مهار ضربه نخست استیپان رادلیچ، ارمین ماهمیچ از توپ برگشتی استفاده کرد و گل سوم تیمش را به ثمر رساند.
بر اساس آمار مسابقه، بوسنی با ۵۴ درصد مالکیت توپ و ۱۴ شوت عملکرد تهاجمیتری نسبت به حریف داشت، هرچند قطر در شاخص امید گل و خلق موقعیتهای بزرگ آمار قابل قبولی ثبت کرد. در نهایت تلاش دو تیم در دقایق پایانی نتیجهای نداشت و مسابقه با برتری ۳ بر یک بوسنی به پایان رسید.
با این نتیجه، قطر با یک امتیاز در قعر جدول گروه B قرار گرفت و از رقابتها کنار رفت. بوسنی نیز با چهار امتیاز و تفاضل گل پایینتر نسبت به کانادا، در رتبه سوم ایستاد و از صعود بازماند.