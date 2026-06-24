سوئیس 2-1 کانادا؛ سوئیس صدر را از کانادا ربود

به گزارش ایلنا، تیم ملی کانادا در حالی به مصاف سوئیس رفت که با کسب یک تساوی نیز می‌توانست صدرنشینی خود در گروه B را حفظ کند، اما شاگردان مورات یاکین با ارائه نمایشی حساب‌شده در نیمه دوم، پیروزی ارزشمندی به دست آوردند و جایگاه نخست جدول را از میزبان گرفتند.

نیمه نخست با وجود چند فرصت مناسب برای دو تیم بدون گل به پایان رسید، اما سوئیسی‌ها در همان ابتدای نیمه دوم قفل دروازه کانادا را شکستند. در دقیقه ۴۶، روبین وارگاس روی ارسال یوهان مانزامبی دروازه مکسیم کرپو را باز کرد تا سوئیس از حریف خود پیش بیفتد.

برتری سوئیس در دقیقه ۵۷ افزایش یافت؛ جایی که مانزامبی پس از حرکت بریل امبولو و پاس این مهاجم، از اشتباه مدافعان و دروازه‌بان کانادا استفاده کرد و گل دوم تیمش را به ثمر رساند.

پس از دریافت گل دوم، جسی مارش با چند تغییر در ترکیب تیمش جریان مسابقه را تغییر داد و کانادا رفته‌رفته ابتکار عمل را در اختیار گرفت. این فشارها در دقیقه ۷۶ نتیجه داد و پرامیس دیوید با یک ضربه والی تماشایی اختلاف را به حداقل رساند.

در دقایق پایانی، کانادا چند فرصت جدی برای رسیدن به گل تساوی ایجاد کرد، اما عملکرد مطمئن گرگور کوبل و بی‌دقتی مهاجمان میزبان مانع از تغییر نتیجه شد.

در نهایت سوئیس با برتری ۲ بر یک به امتیاز ۷ رسید و به عنوان صدرنشین گروه B صعود کرد. کانادا نیز با وجود این شکست، با ۴ امتیاز و به لطف تفاضل گل بهتر نسبت به بوسنی‌وهرزگوین، در رتبه دوم ایستاد و راهی مرحله حذفی شد.

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