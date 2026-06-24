سنگین ترین محرومیت جام جهانی ۲۰۲۶ برای ستاره قطر

به گزارش ایلنا، عاصم مدیبو، هافبک تیم ملی قطر، به دنبال خطای منجر به مصدومیت شدید اسماعیل کُنه، با محرومیتی پنج جلسه‌ای از سوی فیفا روبه‌رو شد. این اتفاق در جریان دیدار تیم‌های قطر و کانادا رخ داد و برخورد شدید مدیبو باعث شکستگی همزمان استخوان‌های درشت‌نی و نازک‌نی پای هافبک کانادایی شد.

شدت آسیب‌دیدگی کُنه به اندازه‌ای بود که این صحنه به یکی از تلخ‌ترین تصاویر جام جهانی ۲۰۲۶ تبدیل شد. بازیکنان حاضر در زمین بلافاصله متوجه وخامت وضعیت شدند و با تشکیل حلقه‌ای اطراف این بازیکن، مانع ثبت تصاویر دلخراش توسط دوربین‌های تلویزیونی شدند.

مدیبو پس از این صحنه با کارت قرمز مستقیم اخراج شد و در حالی زمین را ترک کرد که به شدت تحت تأثیر این اتفاق قرار داشت. فیفا نیز پس از بررسی گزارش‌ها و تصاویر، با استناد به بند مربوط به خطاهای شدید در آیین‌نامه انضباطی، این بازیکن قطری را به پنج مسابقه محرومیت محکوم کرد.

با وجود این، مدیبو پس از مسابقه به ملاقات اسماعیل کُنه رفت و برای این بازیکن آرزوی سلامتی کرد؛ اقدامی که با واکنش مثبت هواداران فوتبال همراه شد و نشان داد این حادثه عمدی نبوده است.

پزشکان پیش‌بینی کرده‌اند کُنه حدود پنج ماه از میادین دور خواهد بود. این مصدومیت باشگاه ساسولو را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد، اما طبق برنامه جبران خسارت فیفا، در صورتی که غیبت بازیکن بیش از ۲۸ روز طول بکشد، باشگاه مربوطه می‌تواند بخشی از خسارت خود را از فیفا دریافت کند.

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