زیکو: بازی با ایران سختتر از بلژیک است
مصطفی زیکو، ملیپوش مصر، با تمجید از حسام حسن، سرمربی فراعنه، تأکید کرد حضورش در جام جهانی ۲۰۲۶ را مدیون او میداند و دیدار با ایران را دشوارتر از مسابقات برابر بلژیک و نیوزیلند توصیف کرد.
به گزارش ایلنا، مصطفی زیکو، بازیکن تیم ملی مصر، در گفتوگویی با شبکه «اون اسپورت» از نقش حسام حسن در پیشرفت فوتبالی خود صحبت کرد و گفت: «هیچوقت تصور نمیکردم به تیم ملی مصر و جام جهانی برسم. اگر حسام حسن نبود، این اتفاق رخ نمیداد. او همیشه عملکردم را دنبال میکرد و هر چقدر از او تشکر کنم، باز هم کافی نیست.»
وی افزود: «حسام حسن زندگی من را کاملاً تغییر داد و تا آخر عمرم قدردان او خواهم بود. زمانی که متوجه شدم در فهرست نهایی تیم ملی برای جام جهانی قرار گرفتهام، نتوانستم احساساتم را کنترل کنم و اشک ریختم.»
زیکو درباره آن لحظه گفت: «همراه برادرم و یکی از دوستانم در راه بازی پدل بودم که خبر دعوت به تیم ملی را شنیدم. باورم نمیشد و از خوشحالی گریه کردم. حسام حسن همیشه به من گفته که حضورم در جام جهانی اتفاقی نبوده است.»
بازیکن پیرامیدز درباره محمد صلاح نیز اظهار داشت: «صلاح همیشه به من اعتمادبهنفس میدهد و حضورش برای همه بازیکنان انگیزهبخش است. او شخصیت فوقالعادهای دارد و از نظر من یک اسطوره است.»
زیکو در خصوص دیدار پیش روی مصر مقابل ایران گفت: «پس از برد برابر نیوزیلند، روحیه تیم بسیار خوب است و میخواهیم به عنوان صدرنشین صعود کنیم. بازی با ایران حتی از مسابقات برابر بلژیک و نیوزیلند دشوارتر خواهد بود و با تمرکز کامل برای این دیدار آماده میشویم.»
وی در پایان خاطرنشان کرد: «هدف ما رسیدن به بالاترین مراحل جام جهانی است. تیم ملی مصر شایستگی موفقیتهای بزرگ را دارد و امیدواریم این موضوع را در ادامه رقابتها ثابت کنیم.»