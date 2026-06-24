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زیکو: بازی با ایران سخت‌تر از بلژیک است

زیکو: بازی با ایران سخت‌تر از بلژیک است
کد خبر : 1804027
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مصطفی زیکو، ملی‌پوش مصر، با تمجید از حسام حسن، سرمربی فراعنه، تأکید کرد حضورش در جام جهانی ۲۰۲۶ را مدیون او می‌داند و دیدار با ایران را دشوارتر از مسابقات برابر بلژیک و نیوزیلند توصیف کرد.

به گزارش ایلنا،  مصطفی زیکو، بازیکن تیم ملی مصر، در گفت‌وگویی با شبکه «اون اسپورت» از نقش حسام حسن در پیشرفت فوتبالی خود صحبت کرد و گفت: «هیچ‌وقت تصور نمی‌کردم به تیم ملی مصر و جام جهانی برسم. اگر حسام حسن نبود، این اتفاق رخ نمی‌داد. او همیشه عملکردم را دنبال می‌کرد و هر چقدر از او تشکر کنم، باز هم کافی نیست.»

وی افزود: «حسام حسن زندگی من را کاملاً تغییر داد و تا آخر عمرم قدردان او خواهم بود. زمانی که متوجه شدم در فهرست نهایی تیم ملی برای جام جهانی قرار گرفته‌ام، نتوانستم احساساتم را کنترل کنم و اشک ریختم.»

زیکو درباره آن لحظه گفت: «همراه برادرم و یکی از دوستانم در راه بازی پدل بودم که خبر دعوت به تیم ملی را شنیدم. باورم نمی‌شد و از خوشحالی گریه کردم. حسام حسن همیشه به من گفته که حضورم در جام جهانی اتفاقی نبوده است.»

بازیکن پیرامیدز درباره محمد صلاح نیز اظهار داشت: «صلاح همیشه به من اعتمادبه‌نفس می‌دهد و حضورش برای همه بازیکنان انگیزه‌بخش است. او شخصیت فوق‌العاده‌ای دارد و از نظر من یک اسطوره است.»

زیکو در خصوص دیدار پیش روی مصر مقابل ایران گفت: «پس از برد برابر نیوزیلند، روحیه تیم بسیار خوب است و می‌خواهیم به عنوان صدرنشین صعود کنیم. بازی با ایران حتی از مسابقات برابر بلژیک و نیوزیلند دشوارتر خواهد بود و با تمرکز کامل برای این دیدار آماده می‌شویم.»

وی در پایان خاطرنشان کرد: «هدف ما رسیدن به بالاترین مراحل جام جهانی است. تیم ملی مصر شایستگی موفقیت‌های بزرگ را دارد و امیدواریم این موضوع را در ادامه رقابت‌ها ثابت کنیم.»

 

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