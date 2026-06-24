بازتاب گسترده حاشیه تیم ملی در رسانه های خارجی

به گزارش ایلنا، حواشی تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ همچنان مورد توجه رسانه‌های بین‌المللی قرار دارد و این بار روزنامه آاس اسپانیا به موضوع اعتراض فدراسیون فوتبال ایران نسبت به مشکلات ایجادشده برای مهدی طارمی و سعید الهویی پرداخته است.

این رسانه اسپانیایی با تیتر «ایران آزار و اذیت کاپیتان خود توسط آمریکا را محکوم کرد» به بازتاب بیانیه رسمی فدراسیون فوتبال ایران پرداخت و گزارش داد که کاروان تیم ملی برای سومین بار در جریان رقابت‌های جام جهانی با تأخیر در روند سفر و ورود به خاک آمریکا مواجه شده است.

در گزارش آاس آمده است که تیم ملی ایران با مجوز مقام‌های آمریکایی قصد داشت دو روز زودتر برای برگزاری دیدار برابر مصر راهی سیاتل شود، اما مشکلاتی که از سوی فدراسیون فوتبال ایران به کشور میزبان نسبت داده شده، باعث ایجاد تأخیر در برنامه سفر ملی‌پوشان شده است.

این روزنامه همچنین به بیانیه فدراسیون فوتبال ایران اشاره کرد که در آن تأکید شده بود مهدی طارمی، کاپیتان تیم ملی و سعید الهویی، مربی این تیم، در فرودگاه با مشکلاتی مواجه شده‌اند و سایر اعضای کاروان ناچار به انتظار برای پیوستن آنها شده‌اند.

آاس در ادامه یادآور شد که ایران پس از تساوی برابر نیوزیلند و بلژیک، برای حفظ امیدهای صعود خود به مرحله حذفی باید در آخرین مسابقه مرحله گروهی برابر مصر قرار بگیرد؛ دیداری که در آستانه آن، حواشی خارج از زمین نیز به یکی از موضوعات مورد توجه رسانه‌های جهان تبدیل شده است.

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