بحران در صنعت نفت بالا گرفت

به گزارش ایلنا، حواشی پیرامون صنعت نفت آبادان وارد مرحله تازه‌ای شده و اختلافات بر سر وضعیت سیروس پورموسوی، شرایط این تیم را تحت تأثیر قرار داده است.

روز گذشته باشگاه صنعت نفت از موافقت با استعفای سیروس پورموسوی خبر داد، اما سرمربی آبادانی‌ها ساعاتی بعد اعلام کرد که هیچ استعفای کتبی یا شفاهی به باشگاه ارائه نکرده و قصد دارد به همکاری خود ادامه دهد.

در ادامه، مدیران باشگاه برای پایان دادن به حواشی، محمد نوری، دستیار پورموسوی، را به عنوان سرمربی موقت چهار هفته پایانی لیگ دسته اول معرفی کردند. با این حال، نوری امروز اعلام کرد که همراه با پورموسوی به صنعت نفت آمده و در صورت جدایی او، به همکاری خود با این باشگاه پایان خواهد داد.

بازیکنان صنعت نفت نیز که پیش‌تر با انتشار استوری‌های مشابه در فضای مجازی نسبت به وضعیت ایجادشده واکنش نشان داده بودند، امروز در محل تمرین حاضر شدند اما در اعتراض به تصمیمات مدیریت باشگاه، از انجام تمرینات خودداری کردند.

این اتفاقات در شرایطی رخ می‌دهد که صنعت نفت آبادان همچنان یکی از مدعیان اصلی صعود به لیگ برتر محسوب می‌شود و ادامه این وضعیت می‌تواند تأثیر مستقیمی بر روند فنی تیم در هفته‌های سرنوشت‌ساز پایانی فصل داشته باشد.

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