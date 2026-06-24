معطلی دوباره تیم ملی در فرودگاه پیش از سفر به سیاتل

به گزارش ایلنا، اعضای تیم ملی فوتبال ایران که ساعتی پیش برای سفر به سیاتل و برگزاری دیدار مقابل مصر راهی فرودگاه شده بودند، پس از برطرف شدن مشکل مربوط به مهدی طارمی و سعید الهویی، سفر خود را از سر گرفتند.

کاروان تیم ملی در حالی برای انجام سومین دیدار خود در مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ راهی سیاتل شد که دقایقی معطلی ناشی از مسائل مربوط به ورود مهاجم و مربی تیم ملی، نگرانی‌هایی را در اردوی ایران ایجاد کرده بود.

با حل شدن این مسئله، طارمی و الهویی به سایر اعضای تیم ملحق شدند و ملی‌پوشان با پرواز به سیاتل، آماده آخرین مراحل آماده‌سازی برای دیدار حساس برابر مصر خواهند شد.

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