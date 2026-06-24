گلمحمدی: برای انجام کارهای بزرگ به دهوک آمدهام
یحیی گلمحمدی در نخستین نشست خبری خود به عنوان سرمربی دهوک عراق، با تمجید از هواداران این باشگاه و حمایت مدیران، تاکید کرد که برای دستیابی به موفقیتهای بزرگ نیاز به تقویت ترکیب تیم دارد.
به گزارش ایلنا، یحیی گلمحمدی در نخستین نشست خبری خود پس از رسمی شدن حضورش در دهوک عراق گفت: از حضور در این باشگاه خوشحالم و از تمام افرادی که زمینه این همکاری را فراهم کردند، قدردانی میکنم. دهوک باشگاهی با هویت و برخوردار از هواداران پرشمار است و این موضوع سرمایه بزرگی برای مجموعه محسوب میشود. هدف ما انجام کارهای بزرگ است و برای رسیدن به این هدف، به تقویت ترکیب و جذب بازیکنان جدید نیاز داریم.
او ادامه داد: انگیزه بالای اعضای باشگاه، بازیکنان و مسئولان شهر و استان، یکی از دلایل اصلی من برای پذیرفتن این پیشنهاد بود. اگر ابزار لازم در اختیارمان قرار بگیرد، میتوانیم به موفقیتهای بزرگی دست پیدا کنیم، اما رسیدن به این اهداف مستلزم تقویت تیم است.
سرمربی جدید دهوک درباره هواداران این تیم اظهار داشت: به هواداران دهوک قول میدهم تا آخرین روز حضورم، تمام توان خود را برای موفقیت تیم به کار بگیرم. پیش از این نیز نام دهوک را شنیده بودم و حالا که در این شهر حضور دارم، بیش از گذشته با شور و اشتیاق هواداران و فضای مثبت این منطقه آشنا شدهام.
گلمحمدی در پایان درباره نقلوانتقالات گفت: مانند همه مربیان، بازیکنان مدنظر خود را به باشگاه معرفی کردهام و امیدوارم با همکاری مدیران، شرایط برای جذب نفرات جدید و تقویت تیم فراهم شود.