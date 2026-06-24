به گزارش ایلنا، نخستین جلسه تمرینی چادرملو اردکان برای حضور در دیدار پلی‌آف آسیایی مقابل پرسپولیس امروز برگزار شد. بر اساس برنامه اعلام‌شده، دو تیم روز جمعه پنجم تیرماه از ساعت ۱۸:۴۵ و بدون حضور تماشاگران در ورزشگاه پاس قوامین به مصاف هم خواهند رفت و تیم برنده روز هشتم تیرماه در دیداری دیگر برابر گل‌گهر سیرجان قرار می‌گیرد.

تمرین امروز چادرملو در شرایطی برگزار شد که هیچ‌یک از بازیکنان خارجی این تیم در آن حضور نداشتند. ادسون ماردن، ویکتور ماتئوس، دیگو تورس، رنی سیمیسترا بوبوی، ماریو نیکولاس اوتازو و مائورو کابایرو هنوز به ایران بازنگشته‌اند و پیش از این نیز سگوندو آرلن رودریگز از جمع اردکانی‌ها جدا شده بود.

علاوه بر این، هادی حبیبی‌نژاد، هافبک تأثیرگذار چادرملو، به دلیل حضور در اردوی تیم ملی و رقابت‌های جام جهانی، در تمرینات تیمش غایب است. به این ترتیب سعید اخباری در فاصله کوتاه تا تقابل با پرسپولیس، بخشی از مهره‌های کلیدی خود را در اختیار ندارد.

این شرایط در حالی رقم خورده که سرمربی چادرملو از ابتدا نسبت به برگزاری این مسابقات موضع انتقادی داشت و معتقد بود وقفه طولانی در تمرینات و مشخص نبودن زمان برگزاری پلی‌آف، ریسک آسیب‌دیدگی و افت فنی تیم را افزایش می‌دهد.

با وجود این مخالفت‌ها، علیرضا بابایی، مدیرعامل باشگاه چادرملو، اعلام کرده بود که هیئت‌مدیره باشگاه تصمیم به حضور در این رقابت‌ها گرفته و هدف از این تصمیم، تعیین نتیجه در زمین مسابقه و احترام به اصول رقابت ورزشی است.

چادرملو حالا در شرایطی خود را برای یکی از مهم‌ترین مسابقات فصل آماده می‌کند که محدودیت زمانی، غیبت چند مهره کلیدی و شرایط خاص اردوی تیم، کار شاگردان اخباری را دشوارتر از همیشه کرده است.

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