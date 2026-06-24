خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آخرین شانس چک برای فرار از حذف

ترکیب احتمالی مکزیک و چک

ترکیب احتمالی مکزیک و چک
کد خبر : 1804007
لینک کوتاه کپی شد.

تیم ملی مکزیک پس از دو پیروزی متوالی، صعود و صدرنشینی خود در گروه A جام جهانی ۲۰۲۶ را قطعی کرده و حالا در شرایطی به مصاف جمهوری چک می‌رود که شاگردان میروسلاو کوبک برای حفظ امیدهای صعود، چاره‌ای جز کسب پیروزی در ورزشگاه آزتکا ندارند.

به گزارش ایلنا،  تیم ملی مکزیک به عنوان یکی از میزبانان جام جهانی ۲۰۲۶، با برتری مقابل آفریقای جنوبی و کره جنوبی، صعود خود به مرحله یک‌شانزدهم نهایی و صدرنشینی گروه A را قطعی کرده است. به همین دلیل، خاویر آگیره ممکن است در دیدار پایانی مرحله گروهی تغییراتی در ترکیب تیمش ایجاد کند و به تعدادی از بازیکنان اصلی استراحت بدهد.

با این حال، حضور بازیکنان ذخیره لزوماً کار جمهوری چک را آسان نخواهد کرد، چرا که بسیاری از نفرات نیمکت‌نشین مکزیک برای اثبات توانایی‌های خود انگیزه بالایی دارند.

در سوی دیگر، جمهوری چک تنها یک امتیاز از دو بازی نخست خود کسب کرده و برای ادامه حضور در رقابت‌ها نیاز مبرمی به کسب سه امتیاز دارد. شاگردان میروسلاو کوبک پس از از دست دادن برتری در دو مسابقه قبلی، حالا در شرایطی دشوار قرار گرفته‌اند و تساوی نیز کمکی به آن‌ها نخواهد کرد.

انتظار می‌رود پاول شولتس و لوکاش پرووود بار دیگر در کنار پاتریک شیک در فاز هجومی تیم قرار بگیرند. مهاجم بایرلورکوزن هنوز موفق به گلزنی در این دوره از رقابت‌ها نشده و دیدار مقابل مکزیک می‌تواند فرصت مناسبی برای پایان دادن به این ناکامی باشد.

در خط دفاعی جمهوری چک نیز لادیسلاو کریچی با خطر محرومیت مواجه است. در طرف مقابل، کادر فنی مکزیک ممکن است به برخی بازیکنان جوان از جمله گیلبرتو مورا و رائول خیمنز فرصت حضور در میدان بدهد.

ترکیب احتمالی جمهوری چک:

کواژ، هولش، هراناچ، کریچی، کوفال، سوچک، داریدا، سویکا، پرووود، شولتس، شیک

ترکیب احتمالی مکزیک:

اوچوا، خورخه سانچز، ریس، آلوارز، گایاردو، فیدالگو، رومو، مورا، آلواردو، خیمنز، هوئرتا

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی