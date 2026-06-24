نبرد مرگ و زندگی در گروه A
ترکیب احتمالی کره و آفریقای جنوبی
کره جنوبی و آفریقای جنوبی در شرایطی به مصاف هم میروند که هر دو تیم همچنان شانس صعود به مرحله بعد جام جهانی ۲۰۲۶ را دارند، اما سه امتیاز این مسابقه میتواند تکلیف صعود را به طور قطعی مشخص کند.
به گزارش ایلنا، تیم ملی کره جنوبی پس از پیروزی مقابل جمهوری چک و شکست برابر مکزیک، با چهار امتیاز در موقعیت مناسبی برای صعود قرار دارد و حتی کسب یک تساوی نیز میتواند جایگاه این تیم را در رتبه دوم گروه تثبیت کند. شاگردان هونگ میونگ بو در این دوره از رقابتها فراتر از پیشبینیها ظاهر شدهاند.
در مقابل، آفریقای جنوبی عملکردی پایینتر از انتظار داشته و تنها به لطف گل دقایق پایانی تابوهو موکوئنا برابر جمهوری چک موفق به کسب یک امتیاز شده است. بافانا بافانا برای حفظ امیدهای خود چارهای جز پیروزی در این مسابقه ندارد.
کره جنوبی با وجود شکست برابر مکزیک، از نظر رتبهبندی فیفا و کیفیت فنی شرایط بهتری نسبت به حریف خود دارد. با این حال، افت محسوس سون هیونگ مین، ستاره این تیم، یکی از دغدغههای اصلی کادر فنی محسوب میشود. مهاجم باتجربه کرهای فرصتهای متعددی را در این تورنمنت از دست داده اما انتظار میرود در دیدار حساس پیشرو عملکرد بهتری ارائه دهد.
در سوی دیگر، هوگو بروس با مشکلاتی در ترکیب تیمش روبهرو است. تمبا زوانه همچنان شرایط حضور در میدان را ندارد و تابوهو موکوئنا، گلزن دیدار قبلی، به دلیل محرومیت این مسابقه را از دست داده است. با این حال، یایا سیتوله پس از پایان محرومیت به ترکیب آفریقای جنوبی بازمیگردد.
با توجه به شرایط دو تیم، کره جنوبی امیدوار است با استفاده از توان هجومی خود و فضای ایجاد شده در خط دفاعی حریف، به پیروزی دست یابد و صعودش را قطعی کند.
ترکیب احتمالی آفریقای جنوبی:
ویلیامز، مودائو، اوکون، مبوکازی، مودیبا، مباتا، سیتوله، آدامز، ماسکو، آپولیس، راینرز
ترکیب احتمالی کره جنوبی:
کیم سونگ-گیو، لی هان-بئوم، کیم مین-جائه، لی گی-هیون، سئول یانگ-وو، هوانگ این-بئوم، پایک سونگ-هو، لی تائه-هوان، لی کانگ-این، لی جائه-سونگ، سون هیونگ-مین