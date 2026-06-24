تاتنهام با گلر سابق منچستریونایتد به توافق رسید
باشگاه تاتنهام بهصورت رسمی از انتقال مارتین دوبراوکا خبر داد.
به گزارش ایلنا، باشگاه تاتنهام با انتشار بیانیهای رسمی، از به خدمت گرفتن مارتین دوبراوکا خبر داد. این دروازهبان ۳۷ ساله که قراردادش با برنلی به پایان رسیده بود، از اول جولای کار خود را در شمال لندن آغاز خواهد کرد.
دوبراوکا فصل گذشته در ۳۵ دیدار برای برنلی به میدان رفت و اکنون تصمیم گرفته ادامه دوران حرفهای خود را در ترکیب تاتنهام دنبال کند.
این سنگربان اسلواکیایی پس از نهایی شدن انتقالش اظهار کرد: «همه چیز خیلی سریع پیش رفت و از حضور در این باشگاه بسیار خوشحال هستم. همیشه از تیمهایی که روبرتو دی زربی هدایت کرده، لذت بردهام و با سبک بازی، ایدهها و فلسفه او آشنایی دارم. همچنین درباره هواداران این باشگاه چیزهای زیادی شنیدهام.»
دوبراوکا از چهرههای شناختهشده لیگ برتر انگلیس به شمار میرود. او در سال ۲۰۱۸ به نیوکاسل یونایتد پیوست و طی هفت فصل حضور در این تیم، در ۱۷۹ مسابقه از دروازه کلاغها محافظت کرد.
این دروازهبان در سال ۲۰۲۵ راهی برنلی شد و پیش از آن نیز در فصل ۲۳-۲۰۲۲ بهصورت قرضی برای منچستریونایتد به میدان رفت و همراه این تیم قهرمانی جام اتحادیه انگلیس را تجربه کرد.
دوبراوکا تاکنون ۶۰ بار پیراهن تیم ملی اسلواکی را بر تن کرده و حالا در شرایطی به تاتنهام پیوسته که روبرتو دی زربی در حال بازسازی ترکیب تیمش برای فصل آینده است و امیدوار است حضور این گلر باتجربه، رقابت درون دروازه را افزایش دهد.