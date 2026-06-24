به گزارش ایلنا، ابوذر خواجویی‌نسب، سخنگوی باشگاه گل‌گهر سیرجان، در واکنش به اظهارات امیرمهدی علوی، مدیر روابط عمومی فدراسیون فوتبال و سعید اخباری، سرمربی چادرملو، که در برنامه فوتبال برتر مطرح شد، موضع این باشگاه را اعلام کرد.

او در ابتدای صحبت‌هایش گفت: متأسفانه آقای علوی در مواجهه با سوالات مجریان برنامه فوتبال برتر، به جای شفاف‌سازی درباره چرایی برگزاری تورنمنت سه‌جانبه و عدم صدور رأی از سوی کمیته استیناف، با استدلال‌هایی که هیچ‌گونه پایه و اساس منطقی و حقوقی نداشتند، بر ابهام‌های این موضوع افزود.



خواجویی‌نسب ادامه داد: برگزاری این تورنمنت را به مصوبه‌ای گره می‌زند که مشخص نیست بر کدام مقرره و آیین‌نامه استوار است. حال آنکه مدیر روابط‌عمومی بالاترین نهاد فوتبالی کشور باید بهتر از هر کسی بداند که استناد به مصوبه‌ای که هیچ باشگاهی از وجود آن آگاه نبوده، اصل شفافیت و اطلاع‌رسانی در فوتبال حرفه‌ای را زیر سوال می‌برد. به‌ویژه اینکه اگر این تصمیم رسمی بود، چرا تنها پنج روز پیش از برگزاری مسابقه به باشگاه ابلاغ شد؟

ابوذر خواجویی‌نسب گفت: کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال، به عنوان مرجع صالح رسیدگی، رأی خود را صادر کرده و نتیجه بازی گل‌گهر و چادرملو را سه بر صفر به سود باشگاه ما اعلام نموده است. این رأی تا زمانی که توسط مرجع بالاتر نقض نشده، معتبر و دارای آثار حقوقی است. سخنگوی محترم فدراسیون اما توضیح نمی‌دهد که بر اساس کدام ماده قانونی، تأخیر یا سکوت کمیته استیناف می‌تواند آثار یک رأی انضباطی صادرشده را بی‌اعتبار کند. این تفسیر نه با اصول مسلم حقوقی سازگار است و نه با عدالت ورزشی.



معاون باشگاه گل‌گهر با تأکید بر اینکه انتظار جامعه فوتبال از سخنگوی فدراسیون، پاسخ‌های روشن به پرسش‌های حقوقی مطروحه بود، گفت: متأسفانه در اظهارات ایشان، به جای ارائه مستند قانونی مشخص، با استناد به جلسات غیررسمی و نیاز به «یک تا دو جلسه دیگر»، ابهامات بیشتری ایجاد شد. مگر می‌توان با فرافکنی این موضوع مهم را کتمان کرد که تصمیماتی که بر حقوق باشگاه‌ها و سهمیه‌های آسیایی تأثیر مستقیم دارند، نیازمند پشتوانه حقوقی مکتوب و شفاف هستند، نه توضیحات شفاهی؟ از سویی چگونه ایشان سکوت استیناف را به بررسی بیشتر برای تعیین عادلانه رتبه تیم‌ها در جدول ربط می‌دهد، وقتی لیگ به صورت ناتمام به پایان رسیده و تأیید یا رد رأی کمیته انضباطی هیچ تأثیری در رتبه گل‌گهر در جدول فریزشده لیگ ندارد؟ این استدلال نه تنها ابهام را برطرف نمی‌کند، بلکه نشان می‌دهد حتی توجیه ارائه‌شده برای تأخیر استیناف نیز فاقد انسجام منطقی است.



سخنگوی باشگاه گل‌گهر همچنین به صحبت‌های سرمربی چادرملو درباره اینکه حق این باشگاه بوده که به عنوان سهمیه سوم آسیایی معرفی شود، واکنش نشان داد و گفت: متأسفانه ایشان هیچ اشاره‌ای به این پرسش بنیادی نکرد که اگر جدول لیگ فریز شده و سهمیه‌های اول و دوم بر اساس رتبه تیم‌ها مشخص شده، بر چه مبنای حقوقی برای سهمیه سوم باید مقرره‌ای فاقد اساس وضع شود؟ یک قاعده یا برای همه اعمال می‌شود یا برای هیچ‌کس.

خواجویی‌نسب با اشاره به مسیر قانونی جام حذفی گفت: طبق آیین‌نامه فدراسیون، سهمیه سوم متعلق به قهرمان جام حذفی است؛ رقابتی که قوانین آن از ابتدای فصل مشخص بود و همه باشگاه‌ها با آگاهی کامل وارد آن شدند. گل‌گهر در این رقابت رسمی حریفان خود را شکست داده و به مرحله یک‌چهارم نهایی رسیده است، در حالی که پرسپولیس و چادرملو در همین مسابقات رسمی شکست خورده و حذف شده‌اند. طبق آیین‌نامه انضباطی فیفا و اصل شایستگی ورزشی، نتایج به دست آمده در زمین مسابقه قطعی هستند و هیچ نهاد اجرایی حق ندارد با یک مصوبه، اثر شکست ورزشی یک تیم را پاک کند و به آن شانس مجدد برای کسب سهمیه بدهد.



معاون باشگاه گل‌گهر در پایان گفت: آقای اخباری در بخشی از صحبت‌هایشان به درستی پرسیدند که چرا باید به مصاف پرسپولیس برویم، وقتی با تعداد بازی مساوی یک امتیاز از این تیم جلوتر هستیم. این پرسش دقیقاً همان چیزی است که باشگاه گل‌گهر نیز مطرح می‌کند؛ چرا که این تورنمنت در عمل فرصتی است که به تیم‌های حذف‌شده از جام حذفی داده می‌شود تا بار دیگر برای سهمیه‌ای رقابت کنند که در مسیر قانونی آن را از دست داده‌اند. باشگاه گل‌گهر این رویه را نقض آشکار عدالت ورزشی و اصل ثبات مقررات می‌داند و برای احقاق حق خود تمام مسیرهای قانونی موجود را دنبال خواهد کرد.

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