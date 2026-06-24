به گزارش ایلنا، دروازه‌بان تیم ملی فوتبال ایران در نخستین دیدار شاگردان تیم ملی مقابل نیوزیلند که با تساوی ۲ بر ۲ به پایان رسید، دو گل دریافت کرد اما در دومین مسابقه برابر بلژیک نمایش قابل توجهی ارائه داد و با ثبت کلین‌شیت، نقش مهمی در کسب تساوی بدون گل ایران ایفا کرد.

بیرانوند در جریان این دیدار بارها با واکنش‌های مؤثر خود مانع از گلزنی ستاره‌های بلژیک شد و در پایان مسابقه نیز عنوان بهترین بازیکن زمین را به دست آورد.

بر اساس ارزیابی سایت ۳۶۵Scores، الوی روم، دروازه‌بان تیم ملی کوراسائو، در جایگاه نخست این رده‌بندی قرار گرفته و علیرضا بیرانوند در رتبه دوم برترین گلرهای دور دوم مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ ایستاده است.

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