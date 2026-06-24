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بیرانوند دومین دروازه‌بان برتر دور دوم مرحله گروهی جام جهانی

بیرانوند دومین دروازه‌بان برتر دور دوم مرحله گروهی جام جهانی
کد خبر : 1803993
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سایت ۳۶۵Scores با انتشار فهرست برترین بازیکنان دور دوم مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶، از علیرضا بیرانوند به عنوان دومین دروازه‌بان برتر این مرحله یاد کرد.

به گزارش ایلنا،  دروازه‌بان تیم ملی فوتبال ایران در نخستین دیدار شاگردان تیم ملی مقابل نیوزیلند که با تساوی ۲ بر ۲ به پایان رسید، دو گل دریافت کرد اما در دومین مسابقه برابر بلژیک نمایش قابل توجهی ارائه داد و با ثبت کلین‌شیت، نقش مهمی در کسب تساوی بدون گل ایران ایفا کرد.

بیرانوند در جریان این دیدار بارها با واکنش‌های مؤثر خود مانع از گلزنی ستاره‌های بلژیک شد و در پایان مسابقه نیز عنوان بهترین بازیکن زمین را به دست آورد.

بر اساس ارزیابی سایت ۳۶۵Scores، الوی روم، دروازه‌بان تیم ملی کوراسائو، در جایگاه نخست این رده‌بندی قرار گرفته و علیرضا بیرانوند در رتبه دوم برترین گلرهای دور دوم مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ ایستاده است.

بیرانوند دومین دروازه‌بان برتر دور دوم مرحله گروهی جام جهانی

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