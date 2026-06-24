بازگشت دوکو به اردوی بلژیک پس از تولد فرزندش

به گزارش ایلنا، دوکو روز چهارشنبه به اردوی تیم ملی بلژیک در واشنگتن ملحق شد و با استقبال گرم هم‌تیمی‌هایش روبه‌رو شد. فدراسیون فوتبال بلژیک نیز با انتشار ویدئویی در اینستاگرام، لحظه استقبال بازیکنان از این ستاره ۲۴ ساله را به نمایش گذاشت و در توضیح آن نوشت: «بازگشت به اردو پس از مهم‌ترین پاس گل زندگی‌اش.»

دوکو و همسرش «شیرین» روز دوشنبه صاحب پسری شدند که نام او را «پریز» گذاشته‌اند. وینگر منچسترسیتی برای حضور در زمان تولد فرزندش به انگلیس بازگشته بود؛ تصمیمی که اگرچه در برخی محافل با بحث‌هایی همراه شد، اما از سوی هم‌تیمی‌ها و هواداران مورد حمایت گسترده قرار گرفت.

این بازیکن بلژیکی نیز در صفحه اینستاگرام خود درباره این اتفاق نوشت: «به دنیا آمدن پسرم یکی از بزرگ‌ترین نعمت‌هایی است که خداوند به من عطا کرده است. حالا زمان آن رسیده که دوباره به فوتبال برگردم و در بزرگ‌ترین صحنه ممکن از کشورم حمایت کنم.»

دوکو پیش از این به دلیل بیماری، دیدار بدون گل بلژیک مقابل ایران را از دست داده بود. او در نخستین مسابقه تیمش در گروه G جام جهانی، که با تساوی ۱-۱ برابر مصر به پایان رسید، برای بلژیک به میدان رفته بود.

بازگشت این بازیکن در شرایطی رخ می‌دهد که بلژیک پیش از دیدار حساس روز جمعه برابر نیوزیلند در شهر ونکوور، با شرایطی دشوار در جدول گروه روبه‌رو است و در رده سوم قرار دارد.

اکنون رودی گارسیا، سرمربی بلژیک، باید تصمیم بگیرد که آیا دوکو را بلافاصله به ترکیب اصلی بازگرداند یا خیر. این وینگر سرعتی یکی از گزینه‌های جدی جانشینی الکسیس سالماکرز در جناحین محسوب می‌شود، هرچند دودی لوکباکیو نیز برای حضور در ترکیب اصلی شانس دارد.

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