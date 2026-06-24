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فغانی داور دیدار پرتغال و کلمبیا شد

فغانی داور دیدار پرتغال و کلمبیا شد
کد خبر : 1803983
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علیرضا فغانی، داور بین‌المللی فوتبال، از سوی فیفا برای قضاوت دیدار تیم‌های ملی پرتغال و کلمبیا در هفته سوم مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ انتخاب شد.

به گزارش ایلنا، فیفا با اعلام اسامی داوران مسابقات پیش‌رو، قضاوت دیدار حساس پرتغال و کلمبیا را به علیرضا فغانی سپرد. این مسابقه بامداد یکشنبه ۷ تیر برگزار خواهد شد و دو تیم از ساعت ۰۳:۰۰ به وقت ایران برابر یکدیگر قرار می‌گیرند.

این دومین حضور فغانی به عنوان داور اصلی در مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ است. او پیش از این نیز دیدار تیم‌های ملی فرانسه و سنگال را در این رقابت‌ها سوت زده بود.

انتخاب دوباره داور ایرانی از سوی فیفا نشان‌دهنده اعتماد این نهاد به تجربه و توانایی‌های فغانی در قضاوت مسابقات مهم بین‌المللی است. فغانی پیش از این هم سابقه قضاوت در دیداری با حضور کریستیانو رونالدو را داشته و یک بار دیگر این وظیفه را به‌عهده خواهد داشت.

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