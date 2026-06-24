به گزارش ایلنا، ژوزه مورینیو پس از بازگشت رسمی به نیمکت رئال مادرید، بار دیگر در مرکز توجهات قرار گرفته است. باشگاه رئال مادرید روز ۱۱ ژوئن ۲۰۲۶ به‌صورت رسمی اعلام کرد که این مربی پرتغالی با قراردادی سه‌ساله تا ۳۰ ژوئن ۲۰۲۹ هدایت تیم را برعهده خواهد داشت و از ۱۳ جولای همزمان با آغاز تمرینات پیش‌فصل کار خود را آغاز می‌کند.

مورینیو در نخستین مصاحبه مهم خود پس از بازگشت، که با مجله Vanity Fair انجام شده، چهره‌ای متفاوت از گذشته به نمایش گذاشت؛ آرام‌تر و سنجیده‌تر از سال‌های قبل، اما همچنان با همان روحیه رقابتی و جاه‌طلبانه‌ای که او را به یکی از مشهورترین مربیان جهان تبدیل کرده است.

مربی پرتغالی که در سال ۲۰۰۴ با لقب مشهور «آقای خاص» وارد فوتبال اروپا شد، اکنون با نگاهی متفاوت به گذشته می‌نگرد. او در این گفت‌وگو گفت: «نمی‌خواهم بگویم من فرد برگزیده بودم. من فقط یکی از آن‌ها بودم.»

با این حال، گذر زمان نتوانسته جوهره شخصیت او را تغییر دهد. همان مربی‌ای که در کنفرانس‌های خبری انگلیس جنجال می‌آفرید، هر مسابقه بزرگ را به نبردی ذهنی تبدیل می‌کرد و از روی نیمکت اینتر و سپس رئال مادرید برابر بارسلونای قدرتمند می‌ایستاد، حالا دوباره به ورزشگاه سانتیاگو برنابئو بازگشته است؛ جایی که شخصیت او به بخشی از تاریخ باشگاه تبدیل شد.

رئال مادرید؛ فراتر از ستاره‌ها

مورینیو در توضیح جایگاه رئال مادرید، بیش از آنکه از بازیکنان و ستاره‌ها صحبت کند، از تاریخ و هویت باشگاه سخن گفت.

او اظهار داشت: «تاریخ رئال مادرید با هیچ باشگاه دیگری قابل مقایسه نیست.»

مربی پرتغالی در ادامه با جمله‌ای که به سرعت مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت، افزود: «پیراهن سفید رئال مادرید یک جادوی خاص دارد.»

به اعتقاد او، رئال مادرید تنها مجموعه‌ای از نام‌های بزرگ نیست، بلکه نهادی است که بر پایه افتخارات و قهرمانی‌ها بنا شده است.

مورینیو گفت: «وقتی درباره رئال مادرید صحبت می‌کنیم، در واقع درباره تاریخ و میراث فوتبال حرف می‌زنیم.»

حمایت کامل از امباپه

یکی از مهم‌ترین چالش‌های مورینیو در دوران جدید حضورش در مادرید، کار با کیلیان امباپه خواهد بود؛ ستاره فرانسوی که با وجود آمار گلزنی قابل توجه، همچنان زیر فشار رسانه‌ها و افکار عمومی قرار دارد.

با این حال، مورینیو قصد ورود به حاشیه‌ها را ندارد و ترجیح می‌دهد ابتدا شرایط را از نزدیک بررسی کند.

او تأکید کرد: «الان زمان صحبت کردن نیست؛ زمان گوش دادن است.»

سرمربی رئال مادرید افزود: «باید از درون باشگاه شرایط را بشناسم، نه بر اساس چیزهایی که از بیرون دیده‌ام.»

وی سپس با صراحت گفت: «من اینجا آمده‌ام تا کمک کنم، نه اینکه انتقاد کنم.»

مورینیو همچنین درباره امباپه اظهار داشت: «امباپه یک بازیکن فوق‌العاده است و من تلاش می‌کنم کمکش کنم حتی بهتر از امروز شود.»

یادآوری ال‌کلاسیکوهای فراموش‌نشدنی

مورینیو در بخشی از این مصاحبه به سال‌های پرتنش رقابت رئال مادرید و بارسلونا بازگشت؛ دورانی که او و پپ گواردیولا روی نیمکت‌ها قرار داشتند و لیونل مسی و کریستیانو رونالدو در زمین مسابقه می‌درخشیدند.

او با یادآوری آن دوران گفت: «برای آن مسابقات، کل دنیا متوقف می‌شد.»

مورینیو معتقد است ال‌کلاسیکوهای آن دوره فراتر از یک رقابت داخلی بودند.

وی افزود: «فقط بحث رئال مادرید و بارسلونا یا حتی اسپانیا نبود؛ تمام دنیا درگیر آن رقابت شده بود.»

او این رقابت را با نبردهای بزرگ دنیای تنیس میان رافائل نادال، راجر فدرر و نواک جوکوویچ مقایسه کرد.

نگاه مورینیو به بارسلونا

مربی پرتغالی در این گفت‌وگو از گذشته خود در بارسلونا نیز سخن گفت؛ جایی که در کنار بابی رابسون، پپ گواردیولا و لوئیس انریکه فعالیت کرده بود.

مورینیو با احترام از آن دوران یاد کرد و گفت برخی از فرزندانش در بارسلونا متولد شده‌اند و همان‌جا مسیر تبدیل شدنش به یک مربی بزرگ آغاز شده است.

او تصریح کرد: «هیچ احساس منفی نسبت به بارسلونا ندارم.»

مورینیو سپس افزود: «من از رقابت با بهترین‌ها لذت می‌برم، چون بهترین‌ها شما را مجبور می‌کنند بهتر شوید.»

پاسخ به منتقدان سبک بازی

مورینیو در بخش دیگری از مصاحبه به انتقادهای همیشگی درباره سبک فوتبالش واکنش نشان داد.

او سال‌ها با برچسب‌هایی مانند مربی تدافعی، نتیجه‌گرا یا بیش از حد عملگرا مواجه بوده است، اما همچنان بر فلسفه خود پافشاری می‌کند.

سرمربی پرتغالی گفت: «یک نظریه عجیب وجود دارد که می‌گوید می‌توان بدون قهرمانی هم بزرگ بود. در ورزش، هدف اصلی پیروزی است.»

برای دفاع از دیدگاهش، مورینیو به تیم رئال مادرید فصل ۱۲-۲۰۱۱ اشاره کرد؛ تیمی که با کسب ۱۰۰ امتیاز و به ثمر رساندن ۱۲۱ گل رکوردهای متعددی را جابه‌جا کرد.

وی با کنایه پرسید: «آن تیم چقدر تدافعی بود؟»

دفاع از شب تاریخی برابر بارسلونا

مورینیو همچنین از دیدار نیمه‌نهایی لیگ قهرمانان اروپا میان اینتر و بارسلونا یاد کرد؛ مسابقه‌ای که بسیاری آن را به مقاومت تاریخی اینتر با ۱۰ نفر در ورزشگاه نوکمپ می‌شناسند.

او تأکید کرد نباید آن صعود فقط به دفاع فشرده در بازی برگشت خلاصه شود، زیرا تیمش یک هفته قبل در سن‌سیرو با نتیجه ۳ بر ۱ بارسلونا را شکست داده بود.

با این حال، مورینیو همچنان به عملکرد تیمش در نوکمپ افتخار می‌کند و آن نمایش را نمادی از بقا، حرفه‌ای‌گری و روحیه رقابتی می‌داند؛ نه آن‌گونه که برخی منتقدان آن را «ضد فوتبال» توصیف می‌کنند.

«کاریزما را نمی‌شود خرید»

مورینیو در پایان به نقش خود در دنیای مربیگری اشاره کرد و گفت به‌خوبی می‌داند که در دوران فعالیتش، جایگاه مربیان را به سطحی رساند که آن‌ها نیز مانند بازیکنان به سوژه اصلی رسانه‌ها تبدیل شوند.

با این حال، او تأکید کرد: «هیچ‌وقت نخواستم از بازیکنانم مهم‌تر باشم.»

مورینیو معتقد است کاریزما چیزی نیست که بتوان آن را ساختگی به دست آورد.

او گفت: «کاریزما را نمی‌توان از سوپرمارکت خرید.»

به باور او، اقتدار واقعی از طریق کار، هدایت تیم، آماده‌سازی مسابقات و جلب اعتماد رختکن به دست می‌آید.

حتی کت‌وشلوار مشهور مورینیو نیز در این گفت‌وگو به موضوعی نمادین تبدیل شد. سرمربی پرتغالی آن را بخشی از تشریفات و شأن فوتبال می‌داند و معتقد است مربی نماینده باشگاه، هواداران و یک حرفه است.

به همین دلیل، او هرگز خود را در ظاهری متفاوت تصور نکرده است؛ زیرا از نگاه مورینیو، کت‌وشلوار یک لباس معمولی نبود، بلکه زرهی برای حضور در میدان رقابت محسوب می‌شد.

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