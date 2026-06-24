ابهام درباره جام جهانی ۲۰۳۰
مسی فعلاً به آینده دور فکر نمیکند
لیونل مسی در حالی که آرژانتین با دو پیروزی متوالی صعود زودهنگام خود به مرحله یکشانزدهم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ را قطعی کرده، اعلام کرد تا زمانی که از نظر جسمانی در شرایط مناسبی باشد به فوتبال ادامه خواهد داد.
به گزارش ایلنا، لیونل مسی، کاپیتان و اسطوره فوتبال آرژانتین، تأکید کرد قصد دارد تا زمانی که توانایی کمک به تیمش را داشته باشد به بازی ادامه دهد، اما در خصوص احتمال حضورش در جام جهانی ۲۰۳۰ هنوز تصمیمی نگرفته است.
مسی که این روزها همراه تیم ملی آرژانتین در جام جهانی ۲۰۲۶ حضور دارد، در گفتوگو با خبرنگاران درباره آینده حرفهای خود اظهار کرد: «بله، قطعاً مدتی دیگر به بازی ادامه خواهم داد؛ تا زمانی که بتوانم به تیم کمک کنم، از نظر بدنی احساس خوبی داشته باشم و در زمین برای همتیمیهایم مفید باشم. تا آن زمان به فوتبالم ادامه میدهم.»
واکنش مسی به احتمال حضور در جام جهانی ۲۰۳۰
فوقستاره ۳۹ ساله آرژانتینی در پاسخ به پرسشی درباره احتمال حضورش در جام جهانی ۲۰۳۰، از ورود به گمانهزنیها خودداری کرد و گفت: «نمیدانم. راستش الان به آن موضوع فکر نمیکنم. آن زمان هنوز خیلی دور به نظر میرسد. همانطور که گفتم، فعلاً روزبهروز پیش میروم و تمرکزم روی زمان حال است.»
شروع قدرتمند آرژانتین در جام جهانی ۲۰۲۶
مدافع عنوان قهرمانی رقابتها، عملکردی درخشان در مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ داشته است. آرژانتین با کسب دو پیروزی در دو دیدار نخست خود در گروه J، صعودش به مرحله یکشانزدهم نهایی را پیش از پایان دور گروهی قطعی کرد.
آرژانتینیها رقابتها را با پیروزی قاطع ۳ بر صفر مقابل الجزایر آغاز کردند؛ دیداری که مسی با ثبت هتتریک، نقش اصلی را در برتری تیمش ایفا کرد و از همان ابتدا تأثیر خود را بر مسابقات نشان داد.
شاگردان لیونل اسکالونی در دومین مسابقه نیز با نتیجه ۲ بر صفر از سد اتریش گذشتند تا صعود خود را مسجل کنند. در این دیدار، مسی با به ثمر رساندن دو گل، رکوردی تاریخی را به نام خود ثبت کرد و با ۱۸ گل، به برترین گلزن تاریخ رقابتهای جام جهانی تبدیل شد.
با قطعی شدن صعود، آرژانتین حالا در آخرین دیدار مرحله گروهی برابر اردن به میدان خواهد رفت؛ مسابقهای که میتواند فرصتی برای استراحت برخی بازیکنان اصلی و آمادهسازی هرچه بهتر تیم برای مراحل حذفی باشد.