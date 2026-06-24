در آستانه وداع تلخ با جام جهانی
لوپتگی در انتظار معجزه بزرگ روی نیمکت قطر
برد پرگل و شش گله کانادا عملاً امیدهای شاگردان لوپتگی را برای صعود به مرحله یکشانزدهم نهایی به خاکستر تبدیل کرده است.
به گزارش ایلنا، شکست سنگین و خردکننده ۶-۰ در دومین مسابقه مقابل کانادا، سرنوشت قطر را به مو بند کرده است؛ هرچند تصاحب آن یک امتیاز معجزهآسا مقابل سوئیس در بازی افتتاحیه، هنوز آنها را در جام جهانی زنده نگه داشته است. مردان یولن لوپتگی با وجود داشتن شانس ریاضی برای صعود، برای عبور از این مرحله و رسیدن به دور بعد به یک معجزه بزرگتر نیاز دارند.
در گام نخست، قطر باید از سد بوسنی بگذرد؛ تیمی که روی کاغذ به مراتب برتر و قدرتمندتر به نظر میرسید. ثبت نتیجه تساوی در این مسابقه، رسماً حکم حذف هر دو تیم را امضا خواهد کرد. در صورت پیروزی، عنابیها باید منتظر نتیجه بازی همزمان بمانند تا جایگاه نهاییشان مشخص شود؛ هرچند تقریباً در تمامی سناریوها – مگر در صورت شکست تاریخی کانادا مقابل سوئیس – آنها در رتبه سوم جدول قرار خواهند گرفت و باید چشمانتظار نتایج سایر گروهها بمانند. چالش اصلی و بزرگ قطر این است که با تفاضل گل منفی ۶، پیدا کردن چهار تیم سوم با کارنامهای ضعیفتر در گروههای دیگر، بیشتر به یک رویا شباهت دارد.
امیدواری قطر به ستاره درخشانش
محرومیت همام احمد و عاصم مادیبو، لوپتگی را مجبور به تغییرات اجباری در شطرنج تاکتیکی خود کرده است. سرمربی اسپانیایی دو مهره کلیدی و فیکس خود را در اختیار ندارد و ناچار است ساختار سمت چپ خط دفاعی و همچنین کمربند میانی تیمش را بازسازی کند. پس از آن باخت شش گله برابر کانادا، دست زدن به ترکیب اصلی چندان دور از ذهن نیست، هرچند که پیرمرد اسپانیایی گزینههای زیادی روی نیمکت ندارد. در این وضعیت، برنامههای تهاجمی قطر باز هم حول محور اکرم عفیف خواهد چرخید؛ مهاجم متمایزی که اصلیترین امید گلزنی تیمی است که برای زنده ماندن، نهتنها باید برنده شود، بلکه باید به فکر ترمیم تفاضل گل ویرانشدهاش نیز باشد.
در سمت مقابل، بوسنی و هرزگوین با اعتمادبهنفس کامل تنها به کسب سه امتیاز فکر میکند؛ بردی که صعود آنها را قطعی کرده و یک خداحافظی باشکوه و درخور را برای ادین ژکو، اسطوره بیتکرار فوتبال این کشور بالکان در سن ۴۰ سالگی رقم خواهد زد. دقیقاً مشابه وضعیت قطر، برای بوسنی نیز نتیجه تساوی هیچ حاصلی جز وداع تلخ با جام جهانی ۲۰۲۶ نخواهد داشت.