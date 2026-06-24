رونمایی آنچلوتی از پدیده جدید سلسائو در جام جهانی

به گزارش ایلنا، مصدومیت بدموقع رافینیا، نظم تاکتیکی کارلو آنجلوتی را برهم زد، اما سرمربی ایتالیایی با اعتماد به رایان، پدیده ۱۹ ساله بورنموث، به دنبال تزریق خون تازه به ترکیب سلسائو است. همزمان با این تغییر بزرگ، نیمار پس از رهایی از بند مصدومیت آماده است تا در نبرد حساس امشب مقابل اسکاتلند، اولین حضور خود در جام جهانی ۲۰۲۶ را تجربه کند.

غول ۱۹ ساله‌ای که قرار است معادلات آنچلوتی را تغییر دهد

پیروزی برابر هائیتی همان آرامشی را به برزیل تزریق کرد که پس از انتقادات تند ناشی از تساوی مقابل مراکش، به شدت به آن نیاز داشتند. حالا کارلتو در حال تدارک بمب بعدی خود در جام جهانی است که نامی جز رایان ندارد. سرمربی ایتالیایی ایمان راسخی به این استعداد جوان فوتبال برزیل دارد و جای تعجب نخواهد بود اگر این بازیکن بورنموث، در حالی که برزیل برای تثبیت صدرنشینی گروه و نبرد غیرمستقیم با مراکش به میدان می‌رود، در ترکیب اصلی قرار بگیرد.

این وینگر راست ۱۹ ساله برزیلی، تجسم کامل سبک فوتبال مدرن است؛ بازیکنی قدرتمند با قدی نزدیک به یک متر و نود سانتی‌متر که با اتکا به قدرت بدنی و سرعت خیره‌کننده‌اش، حریفان را خلع سلاح می‌کند. زمانی که رایان در واسکو دو گاما درخشید، انگلیسی‌ها گوی سبقت را از همه ربودند و با پرداخت ۲۸ میلیون یورو او را به لیگ برتر آوردند؛ رقمی که اکنون با توجه به شایعات پیرامون فروش احتمالی‌اش، رشد چشمگیری داشته است.

آنجلوتی به خوبی می‌داند که با داشتن رایان و اندریک، دو تن از آینده‌دارترین ستاره‌های کل جام جهانی را در اختیار دارد. او با مدیریت دقیق دقایق بازی، معتقد است زمان آن رسیده که محصول آکادمی واسکودوگاما، که مدام برای قرار گرفتن در ترکیب اصلی چراغ سبز نشان داده، فرصت درخشش پیدا کند.

در سوی دیگر، نیمار که با رفتار حرفه‌ای و حمایت همه‌جانبه‌اش از سرمربی در انگیزه دادن به دیگر بازیکنان پیش‌قدم بوده، فرصت دارد تا بالاخره طعم اولین بازی در این جام جهانی را بچشد.

اسکاتلندی‌ها اما باید نمایش ضعیف خود مقابل مراکش را به دست فراموشی بسپارند تا از سفر به میامی (که پر از طرفداران با دامن‌های سنتی است) دست خالی برنگردند. هدف اصلی آن‌ها در مسابقه مقابل برزیل، نجات امتیازات و تلاش برای تبدیل شدن به یکی از بهترین تیم‌های سوم است؛ مسیری که ساده‌ترین راه آن جلوگیری از شکست سنگین مقابل وینیسیوس و یارانش است. کسب سه امتیاز و پیروزی مراکش مقابل هائیتی می‌تواند ضامن صعود بریتانیایی‌ها به دور بعد باشد.

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