جود بلینگام قانون وینیسیوس را دور زد و قسر در رفت

به گزارش ایلنا، تصاویر وایرال‌شده از جود بلینگام، ستاره تیم ملی انگلیس در حالی که در جریان دیدار جنجالی با غنا دهان خود را پوشانده بود، طوفانی از خشم و اعتراض را در دهکده جهانی فوتبال به راه انداخته است. بر اساس گزارش رسانه‌های محلی، فدراسیون فوتبال پاراگوئه با ارسال شکایتی رسمی و تند به فیفا، به شدت به اجرای دوگانه و متناقض قانون جدید فیفا در جام جهانی ۲۰۲۶ اعتراض کرده است. در این نامه رسمی، مقامات پاراگوئه‌ای به چندین صحنه مشکوک در نبرد انگلیس و غنا (گروه L) و در رأس آن‌ها رفتار عجیب جود بلینگام اشاره کرده‌اند.

این جنجال بزرگ دقیقاً چند روز پس از آن بالا گرفت که میگل آلمیرون، ستاره تیم ملی پاراگوئه در جدال با ترکیه به دلیل حرکتی کاملاً مشابه، اولین کارت قرمز مستقیم تاریخ جام جهانی را دریافت کرد. یک منبع آگاه نزدیک به فدراسیون فوتبال پاراگوئه در این باره گفت: «قانون باید به صورت کاملاً یکسان برای همه تیم‌ها اجرا شود، در غیر این صورت اعتبار فوتبال از بین می‌رود.» با وصول این شکایت رسمی، فیفا ناچار است یک پرونده انضباطی باز کرده و هر دو صحنه را مورد بازبینی دقیق قرار دهد.

یورش بلینگام به نیمکت غنا؛ افشاگری جنجالی کارلوس کی‌روش

جریان بازی دیشب برای جود بلینگام فراتر از یک بن‌بست تاکتیکی، سرشار از تنش و درگیری‌های روانی بود. درست پیش از سوت پایان نیمه اول، هافبک سه‌شیرها درگیری لفظی شدیدی با اعضای نیمکت‌نشین غنا پیدا کرد. پس از پایان مسابقه، کارلوس کی‌روش، سرمربی باسابقه تیم ملی غنا پرده از این ماجرا برداشت و رسماً اعلام کرد که این ستاره انگلیسی توهین‌های مستقیمی را نثار اعضای کادر فنی و بازیکنان ذخیره او کرده است.

تصاویر تلویزیونی به وضوح نشان می‌دهند که بلینگام با لحنی کاملاً تهاجمی و برافروخته به سمت تونل ورزشگاه حرکت می‌کند؛ با این حال، او هوشمندانه بدون انجام حرکاتی خاص یا رفتاری که توجه داور وسط را جلب کند، به مسیرش ادامه داد تا داور هندوراسی متوجه رفتار غیراخلاقی و غیرورزشی نشود.

هجمه سنگین رسانه‌های جهان به سوپراستار مادریدی

بسیاری از رسانه‌ها، کارشناسان و تحلیل‌گران بین‌المللی تفاوتی فاحش و غیرقابل توجیه را در معیارهای داوری میان دو صحنه آلمیرون و بلینگام مطرح کرده‌اند. نشریه معتبر و فرانسوی RMC Sport با انتشار گزارشی تند تحت عنوان «استاندارد دوگانه در داوری؟ چرا بلینگام اخراج نشد؟» به این موضوع تاخت و استدلال کرد که طبق پروتکل فیفا، برای جریمه نشدن چنین حرکتی، لحن دوستانه در گفتگو الزامی است؛ فاکتوری که در برخورد بلینگام با جردن آیو به هیچ عنوان دیده نمی‌شد!

حتی رسانه‌های انگلیسی و در رأس آن‌ها روزنامه مشهور ال موندو نیز به این تبعیض آشکار داوران در قبال آلمیرون و بلینگام اعتراف کرده و مدعی شدند که ستاره سه‌شیرها قطعا باید با کارت قرمز جریمه می‌شد. اکنون در فضای مجازی، موج سنگینی از احساس بی‌عدالتی به راه افتاده و هواداران معتقدند مصونیت ستاره رئال مادرید، سلامت مسابقات جام جهانی را زیر سؤال برده است.

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