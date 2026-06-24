اولین ناامیدی بزرگ از داوری در جام جهانی
در حالی که مسابقات جام جهانی ۲۰۲۶ به اوج خود رسیده، بروز یک اشتباه فاحش و جنجالی از سوی تیم داوری، اولین جنجال و ناامیدی بزرگ را در بخش قضاوت این تورنمنت معتبر رقم زد.
به گزارش ایلنا، اولین ناامیدی بزرگ جام جهانی ۲۰۲۶ سرانجام رقم خورد؛ شبی کابوسوار که دلیل اصلی آن چیزی نبود جز قضاوت پراشتباه تیم داوری و البته سهلانگاری و غفلت آشکار اتاق کمکداور ویدئویی (VAR). تا پیش از این مسابقه، عملکرد داوران و استفاده از تکنولوژی ویدئویی در این تورنمنت به مرز کمال و بینقصی نزدیک شده بود، اما سوتهای دیدار انگلیس و غنا خط بطلانی روی این روند کشید و به یک نقطه عطف منفی در کارنامه داوری مسابقات تبدیل شد.
نحوه مدیریت این مسابقه حساس اصلاً به مذاق کارشناسان خوش نیامد؛ به خصوص منفعل بودن عجیب و غریب VAR در صحنهای که غناییها به شدت اعتقاد به پنالتی داشتند. در این صحنه، ازری کونسا خطای واضحی را روی پرنس آدو مرتکب شد که پس از بررسی تصاویر از زوایای مختلف، کاملاً پنالتی به نظر میرسید. کارلو آنجلوتی، سرمربی رئال مادرید، با همان آرامش و خونسردی همیشگی خود در توصیف این صحنه جنجالی گفت: «واقعاً شرمآور بود که داوران VAR در آن لحظه رفته بودند قهوه بنوشند!»
این قاب جنجالی عملاً هیچ توجیه و تفسیری باقی نگذاشت؛ چرا که نه سعید مارتینز، داور وسط هندوراسی و نه آرماندو ویارئال آمریکایی به عنوان مسئول VAR، هیچکدام کوچکترین دخالتی در این صحنه نکردند تا موجی از شگفتی و اعتراض را میان آفریقاییها و کل دنیای فوتبال به راه بیندازند.
شاهکار این تیم داوری به همینجا ختم نشد؛ آنها در صحنه برخورد خشن جردن پیکفورد با سمنیو نیز ترجیح دادند سکوت کنند؛ جایی که دروازهبان انگلیسی بدون اینکه کوچکترین تماسی با توپ داشته باشد، مهاجم حریف را نقش بر زمین کرد.
کارت قرمز برای آلمیرون، ارفاق مصلحتی به جود بلینگام
یکی دیگر از تصمیمات به شدت مبهوتکننده و متناقض این مسابقه، برخورد دوگانه با بازیکنان بود. در حالی که میگل آلمیرون، ستاره پاراگوئهای به دلیل پوشاندن دهان خود با کارت قرمز مستقیم از زمین اخراج شده بود، جود بلینگام به خاطر درگیری لفظی شدید با بازیکن غنا حتی با جریمه هم مواجه نشد! مشخص نیست این یک تصمیم سلیقهای و غافلگیرکننده بود یا تغییر در قوانین، اما حرکت و ژست ستاره انگلیسی کاملاً واضح و مستحق جریمه بود.
محتملترین سناریو در این شرایط این است که داور هندوراسی دیگر شانسی برای قضاوت در ادامه دیدارهای جام جهانی ۲۰۲۶ نداشته باشد؛ هرچند که بسیاری از کارشناسان انگشت اتهام را بیشتر به سمت داور اتاق VAR نشانه رفتهاند. با پایان یافتن بازیهای مرحله گروهی، قرار است جلسه بازبینی و غربالگری نهایی عملکرد داوران برگزار شود.