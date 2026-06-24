به گزارش ایلنا، فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا) در اقدامی کاملاً ناگهانی و بی‌دلیل، بخشی از جذابیت و هیجان جام جهانی را نابود کرده است. فقط به روز پنجشنبه نگاه کنید؛ روزی که می‌توانست یکی از شگفت‌انگیزترین و دراماتیک‌ترین روزهای تورنمنت باشد و شش مسابقه هم‌زمان که همه چیز در آن‌ها به مو بند بود، به خاطر احساسات و تلاش تیم‌ها برای فرار از مرحله گروهی به اوج هیجان می‌رسید.

اما حالا با قانون جدید، هیچ‌کدام از این سناریوها وجود خارجی ندارند. آلمان صعود و صدرنشینی‌اش قطعی شده که این موضوع بازی آن‌ها مقابل اکوادور را عملاً به یک مسابقه تشریفاتی تبدیل می‌کند. آمریکا نیز جایگاه اول خود را تثبیت کرده و ترکیه در قعر جدول میخکوب شده است؛ بنابراین پاراگوئه و استرالیا به خوبی می‌دانند که یک تساوی، هر دو تیم را دست در دست هم راهی مرحله بعد می‌کند! تونس نیز به دلیل قانون بازی روبرو، پیش از برگزاری بازی آخر رسماً حذف شده است. این تغییرات ساختاری در تمام بازی‌های دور سوم سایه انداخته و جایگاه ۸ تیم از ۴۸ تیم حاضر در جام جهانی، پیش از سوت آغاز بازی آخر کاملاً ثابت و مشخص شده است؛ فاجعه‌ای که تنها به یک دلیل رخ داده: تصمیم غیرقابل درک فیفا برای استفاده از قانون بازی روبرو به جای تفاضل گل سنتی.

وقتی بازی‌های مرگ و زندگی تشریفاتی می‌شوند

آسیب این تصمیم غیرکارشناسی به جذابیت مسابقات باورنکردنی است؛ آن هم در شرایطی که جام جهانی ۲۰۲۶ تا اینجای کار فوق‌العاده جذاب دنبال می‌شد. فیفا با این فرمول عجیب و غیر منطقی، پتانسیل هیجان جنون‌آمیز هفته پایانی را در نطفه خفه کرد. البته این بدان معنا نیست که دیگر هیچ بازی جذابی وجود ندارد؛ اسکاتلند هنوز باید مقابل برزیل سرسخت بجنگد، نبرد سوئد و ژاپن می‌تواند به یک آشوب تمام‌عیار تبدیل شود و تقابل کیپ‌ورد با عربستان سعودی پتانسیل تاریخ‌سازی دارد، اما موضوع این است که همه‌چیز می‌توانست بسیار باشکوه‌تر باشد.

به عنوان نمونه در گروه A، مکزیک ۶ امتیازی است اما طبق قانون تفاضل گل، باید برای قطعی کردن بازی بعدی خود در ورزشگاه خاطره‌انگیز آزتکا (به جای هیوستون) حداقل یک امتیاز از جمهوری چکِ تشنه صعود می‌گرفت؛ اما حالا با قانون جدید، صدرنشینی مکزیک قطعی است و آن‌ها می‌توانند با تیم دوم و ذخیره‌های خود پا به زمین بگذارند تا یک مسابقه بزرگ، به راحتی لوس و بی‌اهمیت شود.

بلیت‌های گران‌قیمت برای مسابقات مرده

این سیستم سال‌هاست که توسط یوفا در مسابقات یورو استفاده می‌شود و بارها ناکارآمدی و کیفیت پایین آن ثابت شده است؛ پس چرا فیفا باید در جامی که ادعا می‌کرد پایتخت سرگرمی دنیاست، دست به چنین حماقتی بزند؟ چطور می‌توان قیمت نجومی بلیت‌های جام جهانی را برای تماشای یک بازی کاملاً تشریفاتی و مرده توجیه کرد؟ قانون جدید فیفا فضا را برای شگفتی‌های لحظه آخری و کامبک‌های دراماتیک قفل کرده است.

جالب اینجاست که جیانی اینفانتینو پس از پایان هیجان‌انگیز و آخرالزمانی دور سوم گروهی در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر، اصرار داشت که گروه‌های ۴ تیمی حفظ شوند؛ پس چرا اکنون فدراسیون جهانی سیستمی را طراحی کرده که دقیقاً بر ضد آن هیجان کار می‌کند؟ آیا آن‌ها اصلاً می‌فهمند چه چیزی را مدیریت می‌کنند؟ هر کارشناس ساده‌ای می‌توانست این هرج‌ومرج و افت کیفیت را پیش‌بینی کند.

باخت ۶ بر صفر اسکاتلند و صعود به دور بعد

این جنجال فقط به زیر سؤال رفتن هیجان ربط ندارد، بلکه عدالت و سلامت ورزشی تورنمنت را هم نشانه رفته است؛ چرا باید در یک مرحله گروهی فشرده و کوتاه، وزن و اهمیت یک مسابقه خاص به شکلی ناعادلانه بیشتر از بقیه بازی‌ها باشد؟ تغییر قوانین آن هم در شرایطی که تعداد تیم‌ها افزایش یافته، اصلاً قابل هضم نیست؛ شما تعداد بازی‌ها را بیشتر کرده‌اید اما هم‌زمان کاری کرده‌اید که مسابقات کمتری اهمیت داشته باشند!

از سوی دیگر، صعود ۸ تیم برتر از میان ۱۲ تیم سوم گروه‌ها، بوی گند پازل‌های پیچیده و ناعادلانه را بلند کرده است. به عنوان مثال، اسکاتلند ممکن است در بازی آخر با نتیجه سنگین ۶-۰ توسط برزیل تحقیر شود، اما به لطف این فرمول خنده‌دار، شانس صعودش بیشتر از تیم شایسته‌ای مثل کیپ‌ورد باشد که تساوی‌های تاریخی برابر اسپانیا و اروگوئه کسب کرده است.

شبی که باختن شیرین‌تر از بردن می‌شود

این فرمول لایه‌های حذفی مرحله یک‌سی‌ودوم را هم کاملاً نامتوازن و کج‌ومعوج کرده است. در نبرد اتریش و الجزایر، احتمال مضحکی وجود دارد که هر دو تیم ترجیح دهند به عنوان تیم سوم صعود کنند! چرا که تیم سوم به قرعه‌های راحت‌تری مثل بلژیک یا مصر برخورد می‌کند، در حالی که تیم دوم گروه باید مستقیماً به مصاف اسپانیای مدعی و ترسناک برود.

این وضعیت حتی برای دو غول بزرگ یعنی فرانسه و نروژ هم صدق می‌کند؛ برنده نبرد آن‌ها برای صدرنشینی ممکن است در یک مسیر جهنمی در مرحله یک‌هشتم نهایی به آلمان برخورد کند، در حالی که تیم بازنده مسیر هموارتری را پیش رو خواهد داشت. به زبان ساده، این مدل عجیب از تورنمنت، تیم‌ها را ترغیب می‌کند که در بازی‌های آخر خود برای فرار از قرعه‌های مرگبار، دست از تلاش برای پیروزی بردارند؛ شاهکاری که فیفا به جای تزریق هیجان، به فوتبال دوستان قالب کرده است.

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