به گزارش ایلنا، سه‌شیرها حالا با ثبت این نتیجه، رکورد عجیبی را بر جای گذاشتند و در هر چهار تورنمنت بزرگ اخیر خود، در دومین بازی مرحله گروهی تن به تساوی داده‌اند. در ادامه، به بررسی سه درس بزرگی که کادر فنی انگلیس باید از این مسابقه بگیرد، می‌پردازیم.

تاوان سنگین توخل برای خط زدن مهره فانتزی

انگلیس دیشب مالکیت توپ را کاملاً در اختیار داشت، اما در خط میانی خود از کمبود شدید خلاقیت برای باز کردن دفاع اتوبوسی و لایه‌های فشرده غنا رنج می‌برد. اگرچه جود بلینگام، الیوت اندرسون و دکلان رایس در مجموع ۷ پاس کلیدی را به نام خود ثبت کردند، اما هیچ‌کدام از آن‌ها نتوانستند پاسی خلاقانه و گره‌گشا که خط دفاعی حریف را بشکافد، ارسال کنند. در این مسابقه، تصمیم توماس توخل برای خط زدن آدام وارتون، هافبک خلاق کریستال پالاس از لیست تیم، تاوان سنگینی برای او داشت؛ چرا که پاس‌های طولی و خط‌شکن این بازیکن می‌توانست قفل خط دفاعی ستاره‌های سیاه غنا را باز کند.

بال‌های بی‌خاصیت سه‌شیرها

آنتونی گوردون و نونی مادوئکه که به عنوان وینگرهای اصلی به میدان رفته بودند، در عبور از یار مستقیم خود ناتوان ظاهر شدند و عملاً نتوانستند موقعیت خطرناکی روی دروازه حریف خلق کنند؛ به طوری که سهم هر کدام از آن‌ها تنها دو پاس کلیدی بود. در این میان، بوکایو ساکا که به عنوان یار تعویضی جایگزین گوردون شد، به محض ورود به زمین بوی گل می‌داد و بسیار خطرناک‌تر ظاهر شد. ستاره آرسنال با یک شوت سرکش، بنجامین آساره، دروازه‌بان غنا را مجبور به واکنش کرد تا تنها سیو جدی او در این مسابقه ثبت شود. توخل احتمالاً باید برای نبرد روز شنبه مقابل پاناما، به فیکس کردن ساکا و مارکوس رشفورد فکر کند.

درخشش صخره منچسترسیتی

مدافع میانی منچسترسیتی در این مسابقه جانشین جان استونز در ترکیب اصلی شد و به بهترین شکل ممکن، پاسخ اعتماد کادر فنی را داد. در شبی که غنا برنامه‌ای برای کارهای تهاجمی نداشت، مارک گِهی در جریان گردش توپ و بازیسازی از عقب زمین فوق‌العاده ظاهر شد؛ او با ثبت ۸۱ پاس سالم در نیمه زمین حریف (بیشتر از هر بازیکن دیگری در زمین) و ارسال ۳ پاس بلند، کلاس بازی خود را نشان داد. گِهی در کارهای دفاعی نیز بی‌نقص بود؛ او تنها در یکی از نبردهای هوایی و زمینی خود شکست خورد و با ثبت ۴ دفع توپ و ۲ بازپس‌گیری موفق، روز درخشانی را پشت سر گذاشت.

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