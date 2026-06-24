کوشکی در استقلال ماندنی شد

به گزارش ایلنا، علیرضا کوشکی که در فصل گذشته یکی از مهره‌های تأثیرگذار استقلال محسوب می‌شد، قرارداد خود را برای دو فصل دیگر با آبی‌پوشان تمدید کرد تا حضورش در جمع شاگردان این تیم ادامه داشته باشد.

مدیران استقلال در روزهای اخیر تمرکز خود را روی حفظ بازیکنانی گذاشته‌اند که کادر فنی برای فصل پیش رو روی آنها حساب ویژه‌ای باز کرده است. با توجه به بسته بودن پنجره نقل‌وانتقالاتی باشگاه، جدایی هر بازیکن می‌تواند شرایط را برای آبی‌ها پیچیده‌تر کند و یافتن جایگزین مناسب نیز آسان نخواهد بود.

کوشکی که فصل گذشته در دیدارهای مختلف نقش مهمی در ترکیب استقلال ایفا کرد، قرار است از پس‌فردا به تمرینات تیم اضافه شود و زیر نظر کادر فنی کار خود را آغاز کند. حضور او در تمرینات می‌تواند در شرایطی که وضعیت برخی بازیکنان هنوز مشخص نشده، خبر امیدوارکننده‌ای برای کادر فنی باشد.

استقلال در کنار حفظ نفرات کلیدی، همچنان پیگیر رفع مشکل پنجره نقل‌وانتقالاتی است تا پس از باز شدن آن، بتواند در پست‌های مورد نیاز خود دست به جذب بازیکنان جدید بزند.

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