خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

کوشکی در استقلال ماندنی شد

کوشکی در استقلال ماندنی شد
کد خبر : 1803956
لینک کوتاه کپی شد.

باشگاه استقلال در شرایطی قرارداد علیرضا کوشکی را تمدید کرد که بسته بودن پنجره نقل‌وانتقالاتی، حفظ بازیکنان فصل گذشته را به اولویت اصلی مدیران این باشگاه تبدیل کرده است.

به گزارش ایلنا،  علیرضا کوشکی که در فصل گذشته یکی از مهره‌های تأثیرگذار استقلال محسوب می‌شد، قرارداد خود را برای دو فصل دیگر با آبی‌پوشان تمدید کرد تا حضورش در جمع شاگردان این تیم ادامه داشته باشد.

مدیران استقلال در روزهای اخیر تمرکز خود را روی حفظ بازیکنانی گذاشته‌اند که کادر فنی برای فصل پیش رو روی آنها حساب ویژه‌ای باز کرده است. با توجه به بسته بودن پنجره نقل‌وانتقالاتی باشگاه، جدایی هر بازیکن می‌تواند شرایط را برای آبی‌ها پیچیده‌تر کند و یافتن جایگزین مناسب نیز آسان نخواهد بود.

کوشکی که فصل گذشته در دیدارهای مختلف نقش مهمی در ترکیب استقلال ایفا کرد، قرار است از پس‌فردا به تمرینات تیم اضافه شود و زیر نظر کادر فنی کار خود را آغاز کند. حضور او در تمرینات می‌تواند در شرایطی که وضعیت برخی بازیکنان هنوز مشخص نشده، خبر امیدوارکننده‌ای برای کادر فنی باشد.

استقلال در کنار حفظ نفرات کلیدی، همچنان پیگیر رفع مشکل پنجره نقل‌وانتقالاتی است تا پس از باز شدن آن، بتواند در پست‌های مورد نیاز خود دست به جذب بازیکنان جدید بزند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی