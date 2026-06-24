ترکیب احتمالی کانادا و سوئیس

به گزارش ایلنا، در چارچوب هفته سوم مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶، کانادا و سوئیس چهارشنبه شب در دیداری حساس برابر یکدیگر صف‌آرایی می‌کنند. هر دو تیم در دو مسابقه ابتدایی خود نتایج قابل قبولی کسب کرده‌اند و حالا این بازی می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در سرنوشت صدرنشینی گروه B داشته باشد.

پیش از آغاز رقابت‌ها، بسیاری از تحلیل‌ها شانس بیشتری برای سوئیس در راه رسیدن به صدر جدول قائل بودند، اما عملکرد کانادا در دو دیدار نخست نشان داده که فاصله میان دو تیم کمتر از پیش‌بینی‌ها بوده است. شاگردان این تیم با تکیه بر سرعت و توانایی در ضدحملات، نمایش قابل توجهی از خود ارائه کرده‌اند و اکنون با شرایطی مناسب پا به این مسابقه می‌گذارند.

یکی از نکات مهم این دیدار، نحوه واکنش سوئیس در صورت عقب افتادن از حریف خواهد بود. تساوی دیرهنگام قطر مقابل این تیم در بازی نخست، شرایط جدول را پیچیده‌تر کرده و باعث شده کانادا با اتکا به شرایط فعلی، کنترل بیشتری بر سرنوشت خود داشته باشد. همین مسئله می‌تواند فرصت مناسبی برای استفاده از حملات انتقالی سریع کانادایی‌ها فراهم کند.

با وجود عملکرد قابل قبول کانادا در فاز دفاعی، حریفان قبلی این تیم از نظر کیفیت فنی در سطح سوئیس قرار نداشتند. بوسنی و قطر نتوانستند فشار چندانی روی خط دفاعی کانادا ایجاد کنند، اما حالا سوئیس با بهره‌گیری از توان هجومی و کیفیت بالای بازیکنانش، جدی‌ترین آزمون دفاعی کانادا در این دوره از مسابقات خواهد بود.

ترکیب احتمالی کانادا: کروپو، دیویس، بومبیتو، دی فوژرول، جانستون، احمد، سیگر، سلیبا، بیوکانان، لارین، دیوید

ترکیب احتمالی سوئیس: کوبل، رودریگز، آکانجی، الودی، ویدمر، فرویلر، ژاکا، ابیشر، مانزامبی، اندویه، امبولو

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