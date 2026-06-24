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چراغ سبز آیسر آسانی برای بازگشت؛

ستاره استقلال هفته جدید به تهران می‌رسد

ستاره استقلال هفته جدید به تهران می‌رسد
کد خبر : 1803933
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یاسر آسانی، ستاره استقلال، در آستانه بازگشت به تهران قرار دارد و در صورت نهایی شدن آخرین اقدامات از سوی باشگاه، روز شنبه برای حضور در تمرینات آبی‌پوشان وارد ایران خواهد شد.

به گزارش ایلنا، پیگیری‌ها نشان می‌دهد مدیران استقلال در حال انجام مراحل پایانی مربوط به حضور دوباره آسانی هستند و مذاکرات به بخش‌های نهایی رسیده است. این بازیکن نیز علاقه‌مند به ادامه همکاری با آبی‌ها بوده و برای بازگشت به جمع شاگردان سهراب بختیاری‌زاده چراغ سبز نشان داده است.

بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، در صورت تکمیل روند اداری و توافقات نهایی، آسانی روز شنبه وارد تهران می‌شود تا به تمرینات استقلال اضافه شود. با این حال، باشگاه استقلال هنوز به صورت رسمی درباره این موضوع اطلاع‌رسانی نکرده و احتمال دارد طی روزهای آینده جزئیات بیشتری از این انتقال اعلام شود.

 

 

 

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