به گزارش ایلنا، پیگیری‌ها نشان می‌دهد مدیران استقلال در حال انجام مراحل پایانی مربوط به حضور دوباره آسانی هستند و مذاکرات به بخش‌های نهایی رسیده است. این بازیکن نیز علاقه‌مند به ادامه همکاری با آبی‌ها بوده و برای بازگشت به جمع شاگردان سهراب بختیاری‌زاده چراغ سبز نشان داده است.

بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، در صورت تکمیل روند اداری و توافقات نهایی، آسانی روز شنبه وارد تهران می‌شود تا به تمرینات استقلال اضافه شود. با این حال، باشگاه استقلال هنوز به صورت رسمی درباره این موضوع اطلاع‌رسانی نکرده و احتمال دارد طی روزهای آینده جزئیات بیشتری از این انتقال اعلام شود.

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