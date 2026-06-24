به گزارش ایلنا، ستاره‌های لوس بلانکوس دیشب قاب‌های آرامی را پشت سر گذاشتند، مستطیل سبز جام جهانی همچنان شاهد نمایش‌های فوق‌العاده‌ای بود که در رأس آن‌ها درخشش بی‌امان تیم ملی پرتغال قرار داشت.

شاگردان روبرتو مارتینز با آتش‌بازی بزرگ خود موفق شدند ازبکستان را با نتیجه سنگین ۵-۰ در هم بکوبند؛ مسابقه‌ای که با بریس کریستیانو رونالدو، اسطوره ابدی رئال مادرید و گلزنی نونو مندز و رافائل لیائو همراه بود. در سوی دیگر، تیم ملی انگلیس در یک ماراتن کسل‌کننده و بی‌روح به مصاف غنا رفت. سه‌شیرها با وجود مالکیت مطلق توپ، از خلاقیت لازم برای باز کردن دژ دفاعی مستحکم حریف محروم بودند تا بازی با تساوی بدون گل به پایان برسد.

همچنین تیم‌های ملی کلمبیا و کرواسی نیز موفق شدند با نتایج مشابه و ناپلئونی ۱-۰ از سد پاناما و کنگو عبور کنند. در این میان، جود بلینگام و برناردو سیلوا به عنوان مهره‌های کلیدی رئال به میدان رفتند که در ادامه روند کار آن‌ها را بررسی می‌کنیم.

برناردو سیلوا؛ مهره مار روبرتو مارتینز برای بازگشت به زندگی

برناردو سیلوا نقش بسزایی در بازگشت باشکوه پرتغال پس از تساوی ناامیدکننده بازی اول مقابل جمهوری دموکراتیک کنگو ایفا کرد، هرچند او مرد اول این میدان نبود و در نیمه دوم به عنوان یار تعویضی پا به زمین گذاشت. افتخار اصلی این مسابقه به کریستیانو رونالدو تعلق گرفت که با ثبت دو گل، نام خود را به عنوان اولین بازیکن تاریخ که در شش دوره مختلف جام جهانی گلزنی کرده، جاودانه ساخت. سلسائوی اروپا در این بازی ۱۷ موقعیت گلزنی خلق کرد که ۸ ضربه داخل چارچوب بود؛ آماری که پیشرفت چشمگیر آن‌ها را نسبت به دیدار اول نشان می‌دهد.

با این حال برای مادریدیست‌ها، نوع بازی برناردو همچنان فاکتورهای ارزشمندی به همراه داشت. این دقیقا از آن دست مسابقاتی بود که هنر سیلوا نه در کارهای نمایشی، بلکه در برقراری ارتباط و پیوند میان خطوط تیم خلاقیتش را نشان داد.

با حضور او، پرتغال توپ را سریع‌تر به گردش درآورد، در یک‌سوم تدافعی حریف تصمیمات بهتری گرفت و سرانجام شبیه به تیمی شد که جریان بازی را کاملا در دست دارد. قاب احساسی این دیدار اما پس از سوت پایان رقم خورد؛ جایی که برناردو به سمت عبدالقادر خوسانوف رفت و پس از شکست سنگین ازبکستان به او دلداری داد؛ قاب مینیاتوری جذابی که به خوبی گویای شخصیت والا و بلوغ فکری این ستاره بود.

شب کابوس‌وار بلینگام در پنجاهمین بازی ملی

در سمت مقابل، جود بلینگام شب به شدت کلافه‌کننده‌ای را سپری کرد. او در حالی پنجاهمین بازی ملی خود را با پیراهن سه شیرها تجربه می‌کرد که ساختار دفاعی به شدت فشرده و منسجم غنا، مانع از تکرار همان نمایش بی‌رحمانه و برنده‌ای شد که او پیش از این مقابل کرواسی ارائه داده بود.

این مسابقه البته بدون جنجال هم به پایان نرسید. بلینگام با رای هواداران در نظرسنجی رسمی تورنمنت به عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شد، اما او پس از بازی با صداقتی جالب اعتراف کرد که خودش را شایسته این عنوان نمی‌داند و گفت: «یکی از مدافعان غنا احتمالا باید این جایزه را از آن خود می‌کرد.» بلینگام در حال حاضر یک سوپراستار جهانی است، اما شب‌هایی مثل این، قدرت رهبری او را به شکل متفاوتی به چالش می‌کشد؛ چرا که همیشه نمی‌توان با یک گل یا یک استارت انفجاری به داخل محوطه جریمه برنده شد و گاهی صداقت اهمیت بیشتری دارد. در مجموع، برناردو در روز برد مقتدرانه پرتغال روز بی‌دردسر و تمیزتری را پشت سر گذاشت، در حالی که بلینگام مجبور شد یک نمایش سخت و گره‌خورده را در ترکیب انگلیس تحمل کند.

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