به گزارش ایلنا، لیونل مسی، فوق‌ستاره تکرارنشدنی فوتبال آرژانتین، این چهارشنبه در حالی قدم به ۳۹ سالگی می‌گذارد که یک جام جهانی افسانه‌ای و تاریخی را پشت سر می‌گذارد. کاپیتان آلبی‌سلسته با به ثمر رساندن ۵ گل در دو مسابقه، بالاتر از تمامی ستاره‌های حاضر در تورنمنت ایستاده و رکورد بهترین گلزن تاریخ ادوار جام جهانی را به نام خود ثبت کرده است.

در حالی که کاپیتان محبوب آرژانتینی‌ها تولدش را در کنار هم‌تیمی‌ها و خانواده‌اش در کانزاس (محل اقامت تیم ملی آرژانتین در جام جهانی ۲۰۲۶) جشن می‌گیرد، هواداران او در زادگاهش در تدارک یک ادای احترام باشکوه و سراسری هستند. در ساعات گذشته، کمپینی در شبکه‌های اجتماعی با هشتگ #CumpleLeo به راه افتاده که مردم آرژانتین را تشویق می‌کند راس ساعت ۱۰ صبح و ۱۰ شب، سرود تولدت مبارک را برای مسی زمزمه کنند. این ایده جذاب توسط رودولفو باریلی، یکی از سرشناس‌ترین مجریان و گویندگان اخبار تلویزیون آرژانتین کلید خورده است.

باریلی در زمان معرفی این کمپین گفت: «چه می‌شود اگر این چهارشنبه همه ما برای کاپیتان سرود تولد بخوانیم؟ بیایید این کار را در کلاس‌های درس، محل کار، داخل اتوبوس و هر جایی که هستیم انجام دهیم.» برگزارکنندگان این طرح از مردم خواسته‌اند که از این لحظات فیلم بگیرند و با هشتگ مذکور به اشتراک بگذارند تا این پیام‌های عاشقانه از سراسر کشور به دست فوق‌ستاره آرژانتینی برسد. باریلی در این خصوص اضافه کرد: «ما درهای این کمپین را به روی همه باز کرده‌ایم؛ بیایید آن را میلیونی کنیم و حمایتی را که لئو در این لحظات به آن نیاز دارد، به او هدیه بدهیم.»

اشک‌های معنادار لئو و شایعه مرگ پدر

این ابراز علاقه‌ی بی‌مرز مردمی، پس از یک دوره بسیار سخت و طاقت‌فرسا برای مسی شکل می‌گیرد. پس از بازی افتتاحیه آرژانتین مقابل الجزایر در ۱۶ ژوئن، گریه‌های بی‌امان کاپیتان بعد از به ثمر رساندن گل اول، تعجب همگان را برانگیخت و او بعد از بازی اعتراف کرد که با چالش‌های شخصی شدیدی دست‌وپنجه نرم می‌کند. پس از آن مشخص شد که پدر لئو با بیماری سختی مواجه شده است.

در این میان، اخبار جعلی پیرامون درگذشت خورخه مسی فضای مجازی را پر کرد و حتی یک برنامه زنده استریم این خبر را به صورت رسمی اعلام کرد؛ موضوعی که واکنش تند خانواده مسی را به همراه داشت و آن‌ها با انتشار بیانیه‌ای ضمن تکذیب این شایعه کثیف، خواهان احترام به حریم خصوصی خود شدند. بر اساس آخرین گزارش رسانه‌های آرژانتینی، وضعیت جسمانی خورخه مسی بهبود یافته و او روز سه‌شنبه با ترخیص از بیمارستان، به خانه خود در روزاریو بازگشته است.

تعظیم گوگل به پادشاه؛ ثبت رکورد ماورایی در تاریخ جام جهانی

جام جهانی ۲۰۲۶ تا اینجای کار برای مسی شبیه به یک رویا بوده است. او با ثبت ۵ گل در دو بازی اول آلبی‌سلسته، شمار گل‌های خود در شش دوره جام جهانی را به عدد ۱۸ رساند تا با عبور از میروسلاو کلوزه‌ی آلمانی، به تنهایی بر قله بهترین گلزن تاریخ این تورنمنت تکیه بزند.

این شاهکار تاریخی به سرعت در جهان وایرال شد تا جایی که شرکت گوگل را هم به واکنش واداشت. گوگل با طراحی یک انیمیشن تعاملی ویژه، به استقبال سرچ نام مسی رفته است؛ به طوری که هر کاربری نام او را جستجو کند، با افکت‌های جذاب فوتبالی و آتش‌بازی دیجیتالی به مناسبت این رکورد مواجه می‌شود. این قابلیت جذاب در سراسر جهان فعال شده و تا لحظه تنظیم این خبر، بیش از ۱۲ میلیون واکنش را به ثبت رسانده است.

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