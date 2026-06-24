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سرقت پیراهن تاریخی کاسیاس از موزه!

سرقت پیراهن تاریخی کاسیاس از موزه!
کد خبر : 1803895
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موزه لجندز در بیانیه‌ای رسمی از ناپدید شدن پیراهن ایکر کاسیاس در فینال جام جهانی ۲۰۱۰ خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از آاس، موزه لجندز با انتشار بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد پیراهنی که ایکر کاسیاس در فینال جام جهانی ۲۰۱۰ آفریقای جنوبی به تن داشت، از این مجموعه به سرقت رفته است.

در این بیانیه آمده است: «موزه لجندز از ناپدید شدن یکی از نمادین‌ترین آثار موجود در مجموعه خود خبر می‌دهد؛ پیراهنی که ایکر کاسیاس در دیدار فینال جام جهانی ۲۰۱۰ آفریقای جنوبی به تن داشت. نبود این اثر در جریان بازبینی و بررسی‌های دوره‌ای که طی ساعات گذشته انجام شد، شناسایی شده است.»

مسئولان موزه همچنین تأکید کردند: «با توجه به اهمیت تاریخی و ورزشی این یادگار ارزشمند، موزه در حال بررسی و روشن کردن ابعاد و شرایط وقوع این اتفاق است. در حال حاضر جزئیات بیشتری منتشر نخواهد شد و هرگونه اطلاعات جدید از طریق کانال‌های رسمی لجندز اطلاع‌رسانی می‌شود.»

این پیراهن یکی از مهم‌ترین و محبوب‌ترین آثار موزه محسوب می‌شد و همواره مورد توجه بازدیدکنندگان قرار داشت. به همین دلیل، ناپدید شدن آن شوک بزرگی برای مسئولان و علاقه‌مندان فوتبال به همراه داشته است.

در حال حاضر، مدیران موزه تحقیقات گسترده‌ای را برای مشخص شدن نحوه وقوع این سرقت آغاز کرده‌اند. این اتفاق در شرایطی رخ داده که تیم ملی اسپانیا همزمان در جام جهانی حضور دارد و برای کسب دومین عنوان قهرمانی تاریخ خود در این رقابت‌ها تلاش می‌کند.

پیراهن کاسیاس یادآور یکی از مهم‌ترین شب‌های تاریخ فوتبال اسپانیاست؛ مسابقه‌ای که در آن لاروخا با پیروزی مقابل هلند برای نخستین بار جام قهرمانی جهان را بالای سر برد و کاپیتان وقت اسپانیا نقش مهمی در آن موفقیت تاریخی ایفا کرد.

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