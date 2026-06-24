به گزارش ایلنا، کریستیانو رونالدو پس از پاسخ دندان‌شکن به منتقبانی که مدعی بودند «او دیگر از فوتبال بازنشسته شده است»، با ارائه نمایشی خیره‌کننده برای پرتغال مقابل ازبکستان در جام جهانی، اعتراف کرد که هفته گذشته برای او یک «هفته تاریک» بوده است. این مهاجم کهنه‌کار پس از عملکرد بی‌رمق در جریان تساوی ۱-۱ پرتغال مقابل جمهوری دموکراتیک کنگو، با انتقادهای شدیدی مواجه شده بود؛ تا جایی که برخی مدعی شدند دوران حضور او در سطح اول فوتبال جهان به پایان رسیده است.

فوق‌ستاره ۴۱ ساله به سبک همیشگی خود به این ماجرا پاسخ داد و با ثبت یک عملکرد درخشان و دریافت نمره ۹ از ۱۰ در هیوستون، کیفیت بی‌پایان خود را به رخ جهان کشید. رونالدو پس از به صدا درآمدن سوت پایان بازی در گفتگو با اسپورت تی‌وی گفت: «من می‌دانم هرکس سخت تلاش کند، خدا به او کمک خواهد کرد. هفته سخت و تاریکی بود؛ شرایط طوری شروع شد که انگار من از فوتبال بازنشسته شده‌ام. اما من مثل همیشه دوام آوردم، چون بیشتر از فوتبال، به کار و تلاش ایمان دارم. باید اعتراف کنم که سخت بود، اما ما بازگشتیم.»

غرش کریس رو به دوربین‌ها: من برگشتم، ما اینجاییم

رونالدو پس از به ثمر رساندن دو گل و رهبری پرتغال در مسیر درهم‌کوبیدن ازبکستان، به شکلی دست به شادی گل زد که به سرعت در فضای مجازی وایرال شد. دوربین‌های تلویزیونی قاب جذابی از اسطوره پرتغالی ثبت کردند که پس از سوت پایان مسابقه، مستقیماً به لنز دوربین خیره شد و فریاد زد: «من برگشتم! من برگشتم!»

کاپیتان پرتغال همچنین پس از این مسابقه، با انتشار تصاویری از شادی گل خود در صفحه اینستاگرامش، این پیروزی را با دنبال‌کنندگانش جشن گرفت و با نوشتن عبارت "estamos aqui" به معنای «ما اینجاییم!»، برای رقبا خط و نشان کشید.

شلیک به قلب تاریخ در هیوستون

ستاره النصر برای باز کردن دروازه حریف تنها به شش دقیقه زمان نیاز داشت تا ارسال ژائو کانسلو را با یک ضربه والی دقیق و بی‌نقص به گل تبدیل کند. او با این گل، به اولین بازیکن مرد در تاریخ فوتبال تبدیل شد که در شش دوره مختلف جام جهانی گلزنی کرده تا میراث خود را به عنوان گلزن‌ترین بازیکن تاریخ بازی‌های ملی بیش از پیش مستحکم کند. دومین گل او در این مسابقه، شمار گل‌های او در ادوار جام جهانی را به عدد ۱۰ رساند تا با عبور از اوزه‌بیوی افسانه‌ای، به تنهایی بهترین گلزن تاریخ پرتغال در این تورنمنت لقب بگیرد.

رونالدو با تمجید از قدرت ذهنی هم‌تیمی‌هایش افزود: «من خیلی خوشحالم، اما مهم‌ترین چیز کاری بود که تیم انجام داد و اعتمادی بود که ما به هم داشتیم. ما در طول هفته ضربات زیادی خوردیم و می‌دانستیم که این اتفاق رخ می‌دهد، اما تیم به خوبی تلاش کرد و ما پیشرفت زیادی داشتیم.»

خط‌ونشان سلسائوی اروپا برای مرحله حذفی جام جهانی

پیروزی قاطع ۵-۰، صعود پرتغال به مرحله یک‌شانزدهم نهایی را تا حدود زیادی قطعی کرد تا آن‌ها با خیالی آسوده روی ایجاد شتاب و آمادگی برای مراحل بالاتر تورنمنت تمرکز کنند. در شبی که ازبکستان در برابر غول‌ اروپایی حرفی برای گفتن نداشت، آن‌ها یک بار توسط کمک‌داور ویدئویی (VAR) به دلیل خطا در جریان شکل‌گیری حمله ناکام ماندند و گلشان مردود شد؛ از طرفی، عبدالواحد نعماتوف، دروازه‌بان آن‌ها نیز در طول مسابقه بارها تحت تأثیر حملات بی‌امان پرتغالی‌ها به زحمت افتاد.

این نتیجه پرتغال را در موقعیت ممتازی برای صعود به دور حذفی قرار داد و خاطره تلخ بازی افتتاحیه و تساوی ناامیدکننده در گروه K را به طور کامل از ذهن هواداران پاک کرد.

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