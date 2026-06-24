به گزارش ایلنا به نقل از آاس، دو تساوی برابر مصر و ایران تمرکز و آرامش اردوی تیم ملی بلژیک را به‌شدت تحت تأثیر قرار داده است. نتایج ناامیدکننده در دو مسابقه نخست، موجی از نگرانی را در میان هواداران و رسانه‌های این کشور به راه انداخته و انتقادات از عملکرد شاگردان رودی گارسیا، به‌ویژه در بخش خلق موقعیت و گلزنی، به اوج رسیده است.

در چنین شرایطی، پیروزی مقابل نیوزیلند و آن هم با نمایشی قاطع، به مأموریتی حیاتی برای شیاطین سرخ تبدیل شده است؛ دیداری که می‌تواند تکلیف صعود این تیم به مرحله بعدی جام جهانی را مشخص کند.

با این حال، ستاره‌های اصلی بلژیک تاکنون نتوانسته‌اند انتظارات را برآورده کنند. از میان چهره‌های سرشناس تیم، تنها تیبو کورتوا عملکردی درخور توجه داشته و سایر بازیکنان فاصله زیادی با روزهای اوج خود دارند.

بخش عمده انتقادات از سوی بازیکنان سابق، کارشناسان و روزنامه‌نگاران بلژیکی متوجه کوین دی‌بروین شده است. هافبک باتجربه‌ای که در آستانه ۳۵ سالگی قرار دارد، اکنون به یکی از اصلی‌ترین اهداف نارضایتی هواداران تبدیل شده است. بسیاری معتقدند پس از جدایی از منچسترسیتی و افت تدریجی عملکردش در ناپولی، نشانه‌های پایان دوران درخشان فوتبالی او بیش از گذشته نمایان شده است.

در کنار دی‌بروین، روملو لوکاکو نیز از انتقادها در امان نمانده است. هواداران بلژیک انتظار دارند این دو رهبر باتجربه تیم در حساس‌ترین مقطع مسابقات مسئولیت بیشتری بر عهده بگیرند و شیاطین سرخ را از وضعیت دشوار فعلی خارج کنند.

دی‌بروین در دیدار برابر مصر تنها یک بار با ضربه‌ای که به تیر دروازه برخورد کرد، نشانی از توانایی‌های هجومی خود ارائه داد. فراتر از آن، عملکرد او بیشتر با نشانه‌هایی از ناکامی و درماندگی همراه بوده است؛ شرایطی که به گفته منتقدان، بیش از آنکه ناشی از کم‌کاری باشد، حاصل ناتوانی در اجرای آن چیزی است که در ذهن دارد.

منتقدان همچنین یادآوری می‌کنند که این نخستین بار نیست که دی‌بروین در تورنمنت‌های بزرگ با افت روبه‌رو می‌شود. او در یورو ۲۰۲۴ و همچنین جام جهانی ۲۰۲۲ قطر که با حذف زودهنگام بلژیک در مرحله گروهی همراه بود نیز نتوانست انتظارات را برآورده کند.

نمایش بلژیک برابر ایران نیز واکنش‌های تندی را به دنبال داشت. زلاتان ابراهیموویچ که اکنون به‌عنوان کارشناس تلویزیونی فعالیت می‌کند، در انتقادی صریح گفت: «در نیمه نخست بازی با ایران نزدیک بود خوابم ببرد، اما در نیمه دوم واقعاً خوابم برد!»

اظهارنظری که به‌خوبی بازتاب‌دهنده ناامیدی از عملکرد هجومی بلژیک بود؛ تیمی که با وجود ثبت ۲۳ شوت به سمت دروازه ایران، موفق به گلزنی نشد.

البته همه اخبار اردوی بلژیک منفی نیست. جرمی دوکو در روزهای اخیر صاحب فرزند شده و پس از سفری کوتاه برای حضور در کنار خانواده‌اش، در حال بازگشت به سیاتل است تا خود را به دیدار حساس برابر نیوزیلند برساند.

بلژیک دیگر جایی برای اشتباه ندارد و اگر می‌خواهد به حضورش در جام جهانی ادامه دهد، به بهترین نسخه از رهبران و ستاره‌هایش نیاز خواهد داشت؛ به‌ویژه کوین دی‌بروین، بازیکنی که شاید در آخرین جام جهانی دوران حرفه‌ای خود، فرصت دیگری برای پاسخ دادن به منتقدان نداشته باشد.

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