پشت پرده شادی گل جدید پادشاه فرانسه در جام جهانی

به گزارش ایلنا، الهام‌بخش این حرکت موزیکال به حضور پیش از تورنمنت امباپه در برنامه «After Hours» جیمز کوردن بازمی‌گردد. در بخشی شبیه به بخش معروف «کارپول کارائوکه»، فوق‌ستاره رئال مادرید فاش کرد که والدینش در کودکی او را تشویق می‌کردند تا استعدادهای مختلف، از جمله نواختن ساز را کشف کند تا مطمئن شوند او از تربیت همه جانبه‌ای برخوردار می‌شود.

امباپه با صحبت در این برنامه توضیح داد: «من در بچگی تلاش کردم که ساز بزنم. پدر و مادرم از من می‌خواستند کارهای زیادی انجام دهم و چیزهای زیادی را کشف کنم تا ذهنم برای انجام همه کارها باز شود. چون ما هرگز نمی‌دانیم در آینده چه اتفاقی رخ خواهد داد.»

کوردن با غنیمت شمردن این لحظه، یک فلوت بیرون آورد و این مهاجم را به چالش کشید تا در صورت به ثمر رساندن اولین گل خود در جام جهانی 2026، از یک شادی گل ویژه رونمایی کند. این کمدین به او دستورالعمل داد: «اولین گلت را بزن. بنگ، طاق دروازه. بعد می‌دوی، اینجا [شادی گل همیشگی‌ات]، و بلافاصله می‌آیی به اینجا [تقلید حالت نواختن فلوت].»

انفجار در تلفن همراه کوردن

این قول و قرار در جریان بازی افتتاحیه فرانسه در گروه I مقابل سنگال عملی شد؛ جایی که امباپه در جریان پیروزی ۳-۱ تیمش دبل کرد. او پس از به ثمر رساندن گل اول خود، در حالی که دور می‌شد ژست همیشگی‌اش را کنار گذاشت تا ادای نواختن فلوت را درآورد؛ لحظه‌ای که به سرعت در فضای مجازی دست به دست شد و شبکه‌های اجتماعی جیمز کوردن را به مرز انفجار رساند.

این مجری سرگرمی بریتانیایی اعتراف کرد که از دیدن اینکه این نماد جهانی فوتبال واقعاً به توافق طنزآمیز آن‌ها پایبند بوده، شوکه شده است.

کوردن در گفتگو با برنامه صبحگاهی تاک‌اسپورت گفت: «پسر، واقعاً دیوانه‌کننده بود، چون من داشتم بازی را همراه با پدرم تماشا می‌کردم. من داخل آشپزخانه بودم و پدرم ناگهان فریاد زد: "او فلوت زد! او فلوت زد!" و من سریع دویدم داخل اتاق. پس از آن تلفن همراه من به شکلی منفجر شد که از نظر تعداد افرادی که با من تماس می‌گرفتند، از زمان فینال سریال گوین و استیسی تا به حال چنین اتفاقی برایش نیفتاده بود -. پسر، واقعاً عجیب بود و من هنوز باورم نمی‌شود که او این کار را انجام داد.»

پیام شخصی از طرف کاپیتان

پایبندی امباپه به این شوخی فراتر از مستطیل سبز رفت؛ چرا که او بلافاصله پس از سوت پایان بازی با کوردن تماس گرفت تا تایید کند که به قول خود عمل کرده است. این رفتار نشان‌دهنده روحیه آرام و با اعتماد به نفس در اردوگاه فرانسوی‌ها است، زیرا آن‌ها به دنبال بازپس‌گیری عنوان قهرمانی جهان هستند که در سال ۲۰۲۲ به آرژانتین واگذار کردند.

کوردن فاش کرد: «بعد از مسابقه ویدیویی از طریق یک دوست مشترک برای من فرستاده شد که در آن او [امباپه] به دوربین نزدیک شد و گفت: "بهت که گفته بودم. بهت گفته بودم انجامش میدم!" و سپس رفت. واقعاً عجیب بود که او این کار را کرد، و عجیب‌تر اینکه آن را به یاد داشت، چون ما آن برنامه را قبل از برنامه قبلی ضبط کرده بودیم، یعنی خیلی وقت پیش بود. او در آن کلیپ ویدیویی می‌گوید: "اولین گل مقابل سنگال، انجامش میدم". من شوکه شدم و نتوانستم آن را باور کنم. واقعاً چه پسر فوق‌العاده‌ای است - منظورم این است که او عالی است.»

تعقیب تاریخ در جام جهانی

در حالی که این شادی گل‌ها عناوین خبری جالب و سرگرم‌کننده‌ای را به همراه داشته است، امباپه همچنان روی هدف اصلی خود یعنی بردن کفش طلا تمرکز دارد. او دبل بازی افتتاحیه خود را با دو گل دیگر در پیروزی ۳-۰ مقابل عراق ادامه داد؛ مسابقه‌ای که به شدت تحت تاثیر شرایط آب و هوایی قرار گرفته بود.

این ستاره فرانسوی با به ثمر رساندن چهار گل در این رقابت‌ها، اکنون با ثبت ۱۶ گل با رکورد گلزنی میروسلاو کلوزه در تاریخ جام‌های جهانی برابر شده و در آستانه تبدیل شدن به بهترین گلزن تاریخ این مسابقات، حالا تنها لیونل مسی را بالای سر خود می‌بیند.

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