واکنش جالب زلاتان به جمله جنجالی رونالدو
اظهارنظر کریستیانو رونالدو پس از درخشش مقابل ازبکستان و استفاده از عبارت «من برگشتم» همچنان بازتابهای زیادی در رسانهها دارد.
به گزارش ایلنا، زلاتان ابراهیموویچ، مجرب فاکس اسپورت و یکی از چهرههای سرشناس فوتبال با لحنی کنایهآمیز به این جمله واکنش نشان داده و معتقد است کاپیتان پرتغال هرگز از صحنه فوتبال کنار نرفته بود که بخواهد بازگشت خود را اعلام کند.
این چهره فوتبالی در واکنش به صحبتهای رونالدو گفت: «وقتی این جمله را شنیدم، کمی گیج شدم. "من برگشتم"؟ دقیقاً از کجا برگشتی؟ تا جایی که من میدانم، کریستیانو حتی یک روز هم از مرکز توجه دور نبوده است.»
وی ادامه داد: «اگر بازیکنی دو گل بزند و بعد فریاد بزند "من برگشتم"، اینطور به نظر میرسد که انگار ۱۰ سال ناپدید بوده و حالا از سیارهای دیگر بازگشته است. در حالی که رونالدو تمام این مدت مشغول بازی کردن، گل زدن، شکستن رکوردها و حضور در صدر اخبار بوده است. به همین دلیل این حرف برایم خندهدار بود.»
او با اشاره به جایگاه ویژه ستاره پرتغالی در فوتبال جهان افزود: «دنیای فوتبال هر هفته درباره او صحبت میکند، مدافعان همچنان نگران مهار او هستند و ورزشگاهها هنوز برای تماشای بازیاش پر میشوند. این ویژگیهای کسی نیست که مدتی از صحنه دور بوده باشد.»
این اظهارنظر ادامه یافت: «شاید منظور او این بوده که برای خاموش کردن صدای منتقدان بازگشته است. اگر چنین باشد، قابل درک است. اما اینکه کریستیانو رونالدو بخواهد اعلام کند "برگشتهام"، شبیه این است که خورشید اعلام کند فردا دوباره طلوع خواهد کرد.»
وی در ادامه تأکید کرد: «واقعیت این است که بسیاری از بازیکنان تمام دوران حرفهای خود را صرف میکنند تا به میزان تأثیرگذاری و اهمیت رونالدو نزدیک شوند. حتی در روزهایی که او بهترین عملکردش را ندارد، باز هم بیشتر از اکثر فوتبالیستها دربارهاش صحبت میشود.»
او در پایان گفت: «برای همین وقتی جمله "من برگشتم" را شنیدم، با خودم گفتم: کریستیانو، دوست من... تو هیچوقت نرفته بودی. بقیه هنوز در حال تلاش هستند تا به تو برسند.»
این چهره فوتبالی همچنین درباره دیدار پرتغال و ازبکستان اظهار نظر کرد و گفت: «آن مسابقه دقیقاً از آن بازیهایی بود که برای گلزنی پرتغالیها ساخته شده بود و شرایط کاملاً به سود آنها پیش رفت.»