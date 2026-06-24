هفته دوم لیگ ملتهای والیبال ۲۰۲۶
ساعت بازی والیبال ایران و فرانسه
تیم ملی والیبال ایران در آغاز هفته دوم لیگ ملتهای والیبال ۲۰۲۶، چهارشنبه شب به مصاف فرانسه میرود.
به گزارش ایلنا، هفته دوم لیگ ملتهای والیبال ۲۰۲۶ از سوم تا هفتم تیرماه به میزبانی شهرهای اورلئان فرانسه، گلیویتسه لهستان و لیوبلیانا اسلوونی برگزار میشود و تیم ملی ایران از ساعت ۲۲ روز چهارشنبه سوم تیرماه در پنجمین دیدار خود به مصاف فرانسه خواهد رفت.
شاگردان روبرتو پیاتزا در حالی برابر خروسهای اروپا قرار میگیرند که تاکنون در لیگ ملتها موفق به شکست این تیم نشدهاند. فرانسه که دو مدال طلای متوالی المپیک در توکیو ۲۰۲۰ و پاریس ۲۰۲۴ را در کارنامه دارد، یکی از قدرتهای بزرگ والیبال جهان به شمار میرود.
فرانسویها همچنین سابقه قهرمانی در لیگ ملتهای ۲۰۲۲ و ۲۰۲۴ را دارند و در هفت دوره گذشته این رقابتها، تجربه کسب هر سه مدال را به دست آوردهاند. با این حال، این تیم در هفته نخست لیگ ملتهای ۲۰۲۶ تنها یک برد کسب کرد و با دو امتیاز در رتبه شانزدهم جدول ایستاد؛ یک پله پایینتر از ایران که با چهار امتیاز در جایگاه پانزدهم قرار دارد.
تیم ملی ایران هفته نخست را با سه شکست مقابل برزیل، بلغارستان و بلژیک آغاز کرد، اما با کسب یک پیروزی، امیدوار است در هفته دوم نتایج بهتری کسب کند. دیدار برابر فرانسه، نخستین آزمون شاگردان پیاتزا در این هفته خواهد بود؛ مسابقهای که میتواند فرصت مناسبی برای پایان دادن به طلسم شکستناپذیری فرانسویها مقابل ایران در لیگ ملتها باشد.
فهرست بازیکنان تیم ملی والیبال ایران در هفته دوم لیگ ملتها نیز به قرار زیر است:
پاسور: عرشیا بهنژاد، علی رمضانی
قطر پاسور: علی حاجیپور، پویا آریاخواه، محسن دلاوری
دریافتکننده قدرتی: مرتضی شریفی، پوریا حسینخانزاده، مبین نصری، علی حقپرست، سید متین حسینی
مدافع میانی: محمد ولیزاده، یوسف کاظمی، سید عیسی ناصری، شایان محرابی
لیبرو:محمدرضا حضرتپور، حسین حاجیکلاته
فهرست و نتایج دیدارهای دو تیم ملی والیبال ایران و فرانسه در طول تاریخ به قرار زیر است:
۱۹۷۰ (قهرمانی جهان): ایران (صفر) – فرانسه (۳)
۲۰۰۴ (انتخابی المپیک): ایران (صفر) – فرانسه (۳)
۲۰۱۴ (قهرمانی جهان): ایران (یک) – فرانسه (۳)
۲۰۱۴ (قهرمانی جهان): ایران (۲) – فرانسه (۳)
۲۰۱۵ (جام واگنر):ایران (صفر) – فرانسه (۳)
۲۰۱۶ (انتخابی المپیک): ایران (صفر) – فرانسه (۳)
۲۰۱۷ (جام قهرمانان): ایران (۳) – فرانسه (۲)
۲۰۱۸ (لیگ ملتها): ایران (یک) – فرانسه (۳)
۲۰۱۹ (لیگ ملتها): ایران (صفر) – فرانسه (۳)
۲۰۲۱ (لیگ ملتها): ایران (صفر) – فرانسه (۳)
۲۰۲۳ (لیگ ملتها): ایران صفر – فرانسه (۳)
۲۰۲۴ (لیگ ملتها): ایران صفر – فرانسه (۳)
۲۰۲۵ (لیگ ملتها): ایران (صفر) – فرانسه (۳)
۲۰۲۶ (لیگ ملتها): ایران (؟) – فرانسه (؟)
برنامه اولین بازی ایران در هفته دوم:
چهارشنبه 3 تیرماه، ساعت 22؛ ایران – فرانسه