به گزارش ایلنا، تیم ملی پرتغال برای ویران کردن دفاع ازبکستان تنها به شش دقیقه زمان نیاز داشت؛ جایی که کریستیانو رونالدو روی ارسال تماشایی ژائو کانسلو، با یک ضربه والی مقتدرانه دروازه حریف را باز کرد و با ثبت یک رکورد جاودانه، به اولین بازیکن تاریخ فوتبال تبدیل شد که در شش دوره مختلف جام جهانی گلزنی کرده است.

چند دقیقه بعد، رونالدو با شگرد همیشگی خود پشت یک ضربه ایستگاهی در فاصله ۲۰ یاردی ایستاد و تمام نگاه‌ها را به خود دوخت، اما در یک غافلگیری تاکتیکی، این نونو مندز بود که با شلیکی زمینی و دقیق توپ را به گوشه دروازه فرستاد تا بازی ۲-۰ شود.

در ادامه، ازبکستان با شلیک تماشایی و از راه دور عزیزجون گانیف به گل رسید و دیوگو کاستا را تسلیم کرد، اما اتاق VAR به دلیل خطای صورت‌گرفته روی کانسلو در شروع حمله، گل را مردود اعلام کرد. پس از این شوک، رونالدو روی پاس عمقی و میلی‌متری برونو فرناندز فرار کرد و با یک ضربه زمینی هوشمندانه، گل دوم خود و سوم پرتغال را به ثمر رساند.

خوسانوف، مدافع ازبکستان، در وقت‌های تلف‌شده نیمه اول با یک توپ‌ربایی از روی خط دروازه مانع از هت‌تریک کریس شد، اما همین مدافع در نیمه دوم روی کرنر ارسالی و زهرآدار برونو فرناندز، به اشتباه دروازه خودی را باز کرد تا گل چهارم ثبت شود. در شرایطی که دروازه‌بان ازبکستان دو بار دیگر مانع هت‌تریک برنده ۵ توپ طلا شد، رافائل لیائو با شلیکی سهمگین به طاق دروازه، آتش‌بازی پرتغال در هیوستون را کامل کرد.

نمرات بازیکنان پرتغال

خط دروازه و دفاع؛ پرواز مندز در شب استراحت مدافعان

دیگو کاستا (۶/۱۰): شب چندان سختی نداشت. چند مهار ساده را ثبت کرد و روی ارسال‌های بلند هوشیار نشان داد.

ژائو کانسلو (۸/۱۰): فرار انفجاری او از جناح راست گره بازی را باز کرد و پاس گل اول رونالدو را ساخت. او یک کابوس مداوم برای دفاع حریف بود و پس از یک نیمه درخشان، برای استراحت تعویض شد.

روبن دیاز (۶/۱۰): در بازگشت به ترکیب اصلی، با چالش جدی از سوی مهاجمان ازبکستان مواجه نشد و بازی را به خوبی مدیریت کرد.

رافائل ویگا (۶/۱۰): در زمان مالکیت و فاز دفاعی کاملاً خونسرد و مسلط عمل کرد، هرچند در نیمه دوم یک کارت زرد دریافت کرد.

نونو مندز (۸/۱۰): حضور فلیکس در ترکیب به او اجازه داد تا از جناحین به جلو بتازد. او علاوه بر زدن یک گل تماشایی روی ضربه ایستگاهی، در فاز دفاعی نیز با سرعت بالای خود بارها توپ‌ربایی کرد.

خط میانی؛ مهندسی برونو در شب بی‌نقص ویتینیا

ژائو نوس (۶/۱۰): چند پاس اشتباه در جریان بازی داشت، اما در مجموع با دوندگی بالا در میانه میدان، فاز تهاجمی پرتغال حفظ کرد.

ویتینیا (۷/۱۰): مثل همیشه یک نمایش آرام، بی‌سروصدا و باکیفیت ارائه داد. او ریتم بازی پرتغال را در میانه میدان حفظ کرد و پوشش مناسبی برای خط دفاعی بود.

برونو فرناندز (۸/۱۰): بازی را با چند تصمیم اشتباه آغاز کرد، اما استارت تماشایی و پاس گل طلایی او برای گل دوم رونالدو همه‌چیز را تغییر داد. ارسال‌های خطرناک او روی ضربات ایستگاهی امان ازبک‌ها را برید که اوج آن منجر به گل به خودی خوسانوف شد.

خط حمله؛ بازگشت باشکوه فوق‌ستاره

پدرو نتو (۷/۱۰): با تکنیک و گام‌های سریع خود بارها مدافعان حریف را از پیش رو برداشت و خطاهای زیادی گرفت که یکی از آن‌ها منجر به گل دوم تیم شد. او در بین دو نیمه تعویض شد.

کریستیانو رونالدو (۹/۱۰): با دو پایان‌بندی فوق‌العاده کلاس جهانی، موتور گلزنی خود را در جام جهانی روشن کرد. او با فریب دیدنی خود روی گل مندز هوش بالای خود را نشان داد و اگر درخشش گلر حریف نبود، با یک هت‌تریک تاریخی زمین را ترک می‌کرد. کریس دوباره به روزهای اوجش برگشته است.

ژائو فلیکس (۷/۱۰): حضور او در پست مهاجم متمایل به چپ، موقعیت‌های خطرناکی را برای پرتغال خلق کرد، اما در زدن ضربات آخر کمی بی‌دقت بود.

بازیکنان تعویضی و سرمربی؛ ارمغان روبرتو مارتینز

نلسون سمدو (۶/۱۰): پس از ورود به زمین در آغاز نیمه دوم، چند استارت انفجاری و خطرناک را در فاز تهاجمی به نمایش گذاشت.

فرانسیسکو کونسیسائو (۵/۱۰): پس از جانشینی نتو در نیمه دوم، نتوانست تأثیرگذاری چندانی روی روند هجومی تیم داشته باشد.

فرانسیسکو ترینکائو (۵/۱۰): پس از ورود به زمین به جای فلیکس، کاملاً در جریان بازی محو و در حاشیه بود.

برناردو سیلوا (۶/۱۰): در ۱۵ دقیقه پایانی برای استراحت دادن به نوس وارد زمین شد و خط میانی را به خوبی کنترل کرد.

رافائل لیائو (۶/۱۰): مهاجم میلان کار خود را با چند لمس توپ نامطمئن آغاز کرد، اما در اواخر بازی با یک شلیک بی‌رحمانه و مهارنشدنی گل پنجم را به ثمر رساند.

روبرتو مارتینز (۸/۱۰): تصمیم او برای بازی دادن به فلیکس تعادل تاکتیکی فوق‌العاده‌ای به پرتغال داد و اعتماد دوباره‌اش به رونالدو با دبل کاپیتان پاسخ داده شد. او با قطعی کردن پیروزی در همان نیمه اول، به هوشمندی به ستاره‌های اصلی خود استراحت داد.

منبع: گل

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